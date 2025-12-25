Cristiano Ronaldo presume hermoso VIDEO de como festejó la navidad junto a su familia

Cristiano Ronaldo la pasó muy bien en Navidad con su familia, pues el delantero portugués lo presumió en sus redes sociales con un video donde también mostró la peculiar tradición que tienen para pasar el 24 de diciembre, pues lo hacen muy sencillo entre él, Georgina Rodríguez y sus hijos.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales, se puede ver que el ariete del Al-Nassr celebró la Navidad en pijama al igual que sus hijos, pero no cualquier outfit para dormir, pues todos traían la misma ropa para dormir para que todos estuvieran iguales.

Además de que los aficionados mandaron mensajes a Cristiano Ronaldo en su publicación, deseándole una muy feliz Navidad al astro portugués. “Merry Christmas my goat”, “Merry Christmas El bicho”, “Merry Christmas the greatest of all time”, “Merry Christmas to the best player in the world”.

Esperança que se renova, amor que abraça, família que apoia e luz que guia. Feliz Natal 🎄 ❤️ ✨ pic.twitter.com/Gfg8FZbBke — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 25, 2025

Cristiano Ronaldo festeja la navidad antes de arrancar el 2026 en busca del Mundial

Cristiano Ronaldo mostró cómo pasó la Navidad junto a su familia, además de retomar energías antes de arrancar el 2026, un año que podría ser importante para ‘El Bicho’, pues disputará su último Mundial con Portugal.

El astro portugués tiene una última oportunidad para levantar la Copa del Mundo con su selección; será en la edición de México, Estados Unidos y Canadá, en la que el dorsal ‘7′ del Al-Nassr buscará el único título que le hace falta en su carrera, además de darle su primera estrella a la Selección de Portugal.

Algo bueno para CR7 es la generación que tiene para jugar la Copa del Mundo, pues en los últimos años los futbolistas que visten la camiseta de los lusos son de los mejores del mundo y están en los mejores equipos de Europa.

Cristiano Ronaldo también buscará los 1000 goles en el 2026

Cristiano Ronaldo sigue estando en boca de todos y sus fanáticos están atentos a lo que el astro portugués hace con el Al-Nassr, ya que está cerca de conseguir un récord que ningún futbolista en el mundo ha logrado a través de los años.

‘El Bicho’ iniciará el 2026 preparándose de cara al Mundial del siguiente año, pero también estará en busca de los 1000 goles para imponer una marca que será difícil de superar en varios años, pues a Ronaldo le ha costado casi toda su carrera llegar a ese número de anotaciones.

De momento, en el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo lleva más de 950 goles y está a poco menos de 40 anotaciones de llegar a esa marca, emocionando a todos sus fanáticos, porque podría lograr los 1000 goles en la Copa del Mundo del 2026.

DCO