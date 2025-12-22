Cristiano Ronaldo utilizará estos tenis para su último Mundial; cuánto cuestan y cómo comprarlos

Cristiano Ronaldo vivirá posiblemente su último Mundial en 2026. Para su Last Dance, el astro portugués tiene que utilizar un par de tenis que esté a la altura de su legado, por lo que la empresa que lo patrocina sacará unos tachos edición especial.

El Comandante saltará la cancha en la Copa del Mundo 2026 con uno tenis Superfly 1, que son un homenaje al modelo original que salió por primera vez en 2009, además que son los primeros tenis exclusivos de CR7 desde Qatar 2022.

La filtración de este par ha generado muchas expectativas entre los fans, pues salieron a la luz imágenes del tenis que supuestamente El Bicho estaría utilizando una versión especial del Nike Mercurial Vapor Superfly 1, en color dorado.

Las botas que le ha hecho NIKE a Cristiano para el Mundial. Volvieron las mercurial. Revivió la redonda.

El diseño tiene como base el Superfly 1 que salió originalmente en 2009. La línea Mercurial es uno de los tenis más famosos de Nike, además que fueron de los primeros que utilizó CR7 y que dejó huella en el mundo del futbol.

Por el momento este par no ha salido oficialmente, pero en cuanto salgan los aficionados de Cristiano Ronaldo los buscarán comprar y seguramente se podrán comprar en los sitios oficiales de la empresa.

México confirma partido ante Portugal

La Selección Mexicana anunció que jugará ante su similar de Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. De la misma manera, se informó un duelo ante Bélgica. Ambos cotejos son en la Fecha FIFA de marzo y servirán para preparar al Tricolor rumbo a la Copa del Mundo 2026.

De los cinco juegos más recientes de México ante rivales de UEFA en el Azteca, se tiene marca a favor de 3 victorias, por dos empates. El triunfo más notable fue 2-0 ante Bulgaria en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 1986, el otro fue 5-1 ante Hungría en un amistoso en 1994 y el más cercano ante Escocia 1-0 en 2018. Los empates fueron en amistoso ante Alemania (0-0) en 1993, vs España (0-0) en 2010 y ante Escocia.

“La Selección Nacional de México se enfrentará a Portugal, número 6 del ranking mundial, el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Banorte”, adelantó el Tricolor en un comunicado de prensa.

