Así fue el emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota con la presencia de sus hijos (Fotos y Video)

Los hijos de Diogo Jota rindieron un emotivo homenaje a su papá antes del duelo entre Liverpool y Wolverhampton.

El exfutbolista Diogo Jota, quien falleció en un accidente automovilístico en julio de este año, recibió un emotivo homenaje de parte del Liverpool y de sus hijos este sábado previo al partido de la Premier League contra el Wolverhampton, equipo en el que también jugó el exdelantero portugués.

Los Reds y los Wolves, los dos clubes de Inglaterra en los que Diogo Jota jugó, decidieron aprovechar la ocasión para hacer especial este momento, en el que dos de los hijos del exatacante saltaron al terreno de juego de Anfield junto a familiares cercanos y al neerlandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool.

Diogo Jota's kids led the players onto the pitch in a match between his former clubs. ❤️ pic.twitter.com/muxA5nY8IL — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 27, 2025

Duarte y Dinis, de dos y cuatro años, respectivamente, salieron a la cancha con el jersey de los Reds con el nombre Jota 20 en la espalda, pues esa era el número que el lusitano ocupaba con la escuadra inglesa.

Afición del Liverpool se rinde a Diogo Jota

Los aficionados que estaban presentes en la tribunas de Alfield reaccionaron a este emotivo homenaje a Diogo Jota con una ovación sonora, además de que mostraron varias pancartas con el rostro del exdelantero, quien tenía 28 años al momento de su muerte.

Rute Cardoso, la esposa del exfutbolista, observó este sensible momento desde la zona del túnel de los vestidores en el estadio del Liverpool, que se impuso por pizarra de 2-1 al Wolverhampton en el duelo correspondiente a la Jornada 18 de la Premier League.

Two of Diogo Jota’s children - Dinis and Duarte - as well as family members, are mascots ahead of the match between their father’s English clubs ❤️ pic.twitter.com/fVjEegl5Og — Liverpool FC (@LFC) December 27, 2025

Ryan Gravenberch, autor del primero de los dos tantos de los Reds, se dirigió a uno de los banderines de los tiros de esquina para emular uno de los tradicionales festejos que tenía Diogo Jota cada ocasión que hacía gol.

Los números de Diogo Jota con el Liverpool y el Wolverhampton

Diogo Jota formó parte de las filas del Wolverhampton del 2017 al 2020, periodo en el que tuvo como compañero al delantero mexicano Raúl Jiménez. Con los Wolves, el lusitano registró 44 goles y 19 asistencias en 131 partidos oficiales.

El exjugador originario de Porto se integró a las filas del Liverpool en el 2020 y durante los cinco años que formó parte de los Reds marcó 65 dianas y sumó 26 pases para gol.

Diogo Jota falleció el 3 de julio de este año en un accidente automovilístico en el que también falleció su hermano André. El hecho ocurrió en la provincia de Zamora, España, mientras se dirigían a Liverpool para la pretemporada.

EVG