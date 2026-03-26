¿A qué se dedica Humberto Zepeda, el padre de Nicolás Zepeda sentenciado a cadena perpetua?

Este jueves las autoridades francesar dictaron cadena perpetua a Nicolás Zepeda; el chileno fue encontrado como culpable del asesinato de su exnovia Narumi Kurosaki, la estudiante japonesa que se encontraba en Francia.

Narumi Kurosaki era una joven japonesa de 21 años de edad que viajó a francia en agosto del 2016 para estudiar francés antes de incorporarse a la Facultad de Economía de la Universidad de Franco Condado en enero del 2017.

En diciembre del 2016 Narumi fue reportada como desaparecida, y tras una ardua investigación se determinó que esta habría sido asesinada debido a que no ha dado señales de vida y no se tiene rastro sobre su paradero; pero hasta la fecha su cuerpo no ha sido localizado.

Nicolás Zepeda había sido sentenciado; tanto en 2022 como en 2023, a 28 años de prisión, pero pero este veredicto fue anulado por el Tribunal de Casación; por lo que ahora el Tribunal de lo Criminal del Ródano ubicado en Lyon le dictó cadena perpetua.

Nicolas Zepeda ı Foto: Especial

Durante los tres juicios de Nicolás Zepeda se ha contado con la presencia de su madre, Ana Luz Contreras Retamal; y su padre, Humberto Zepeda Cares, quien ahora se encuentra en el ojo público luego de publicar un libro sobre el caso.

¿A qué se dedica Humberto Zepeda Cares?

Humberto Zepeda Cares fue subgerente comercial zonal V región de Movistar Chile hasta el 2020, y después de este trabajo no se cuenta con un registro público de las labores que desempeña.

Ana Luz Contreras Retamal; la esposa de Humberto y madre de Nicolás, es ingeniera de Ejecución en Administración de Empresas, y actualmente es secretaria del senador Francisco Huenchumilla​.

Durante el tercer juicio en contra de Nicolás Zepeda, el juez del Tribunal de lo Criminal del Ródano increpó a Humberto, y le señaló que no podía replicar el contenido de su libro durante el juicio.

Humberto Zepeda y Ana Luz Contreras, padres de Nicolás Zepeda durante el juicio del 2023 ı Foto: Archivo de Franck Lallemand

Humberto Zepeda Cares publicó el libro titulado “¿Dónde está Narumi?: Cuando la justicia y la verdad están en juego” en versión Kindle cuando aún se estaba llevando a cabo el tercer juicio contra su hijo.

De acuerdo con el resumen disponible en internet, el libro de casi 500 páginas se centra en la pregunta “¿Qué ocurre cuando un proceso judicial se instala como certeza antes de que todas las preguntas hayan sido respondidas?”

Humberto Zepeda Cares señala que el libro “no es un alegato jurídico ni una sentencia paralela”, sino que es su propia reflexión documentada, basada en los nueve años de proceso judicial que ha enfrentado su hijo.

Asimismo, se señala que el libro se apoya en los “antecedentes públicos, resoluciones oficiales y análisis crítico del desarrollo procesal”, y sostiene que no ofrece una respuesta, sino que invita a los lectores a cuestionarse “¿Y si fuera mi hijo?”

Libro de Humberto Zepeda Cares ı Foto: Captura de pantalla

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