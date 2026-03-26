¿Quién es Nicolás Zepeda, el chileno que recibió cadena perpetua en Francia, y qué hizo?

Nicolás Zepeda, originiario de Chile, fue sentenciado este 26 de marzo a cadena perpetua en Francia luego de que se le encontrara culpable por el aesinato de su expareja, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

Después de que se diera a conocer el veredicto del Tribunal de lo Criminal del Ródano ubicado en Lyon, Francia, los abogados de Zepeda compartieron que apelarán a la cadena perpetua.

Previamente, tanto en abril del 2022 como en diciembre del 2023, Nicolás Zepeda había sentenciado a una condena de 28 años en prisión, pero este veredicto fue anulado por el Tribunal de Casación.

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Nicolas Zepeda ı Foto: Especial

¿Qué hizo Nicolás Zepeda?

Nicolás Zepeda es originario de Chile, y en 2014 viajó a Japón para estuar en la Universidad de Tsukuba, por lo que ese mismo año conoció a Narumi Kurosaki pues coincidieron en algunas reuniones y fiestas de amigos.

En febrero del 2015 Nicolás Zepeda y Narumi Kurosaki comenzaron una relación amorosa, posteriormente este tuvo que regresar a Chile pero buscó un trabajo en Japón para poder estar con su entonces pareja sentimental.

Narumi Kurosaki viajó a Francia en agosto del 2016 para estudiar en la Facultad de Economía en la Universidad de Franco Condado, por lo que a partir de entonces residía en el segundo piso de la residencia universitaria Théodore Rousseau, que está ubicada en el campus de La Bouloie.

Narumi Kurosaki y Nicolás Zepeda cuando eran novios ı Foto: Especial

En octubre del 2016 Narumi y Nicolás terminaron su vínculo amoroso, y en diciembre del 2016 Zepeda viajó a Francia para aclarar su ruptura con la joven japonesa de 21 años de edad.

Narumi Kurosaki fue reportada como desaparecida el 12 de diciembre del 2016, cuando sus familiares y amigos dejaron de tener comunicación con ella, por lo que las investigaciones por parte de las autoridades comenzaron.

Durante los tres juicios Rachel Roberts, quien era vecina de pasillo de Narumi en la residencia universitaria, ha testificado que alrededor de las 03:00 horas del 5 de diciembre escuchó los gritos de una mujer durante aproximadamente 10 y 20 minutos, y que estos se detuvieron repentinamente.

🇫🇷🚨 DECLARA N. ZEPEDA

Gallay: ¿Cuáles eran las condiciones de ese famoso video?

"Forma parte de un contexto. Es porque soy así. Las condiciones de las que hablo ya habían sido dadas por escrito".#Zepeda pic.twitter.com/jIN5sMrvRi — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 19, 2023

Ambos jóvenes fueron captados juntos la noche del 4 de diciembre en el restaurante La Table de Gustave, y más tarde los videos de cámaras de vigilancia confirmaron que ambos regresaron a la residencia universitaria.

Luego de una larga investigación, varios eventos y pruebas señalaban la posible responsabilidad de Nicolás con la desaparición de Narumi, pese a que el primer sospechoso fue Arthur Piccolo.

Piccolo era un joven con quien Kurosaki comenzó una relación amorosa luego de terminar con Zepeda, y este les señaló a las autoridades francesas que el exnovio de Narumi era alguien celoso y posesivo.

Además de esto, en el cuarto de Narumi se encontraron varios registros de ADN que correspondían a Zepeda, y la geolocalización que arrojaba su teléfono celular coincidía con las del teléfono de Narumi, el cual no se encontraba dentro de su habitación cuando fue inspeccionada.

Pasillo que conduce a la habitación de Narumi Kurosaki de la residencia universitaria Théodore Rousseau ı Foto: Especial

Hasta la fecha el cuerpo de Narumi Kurosaki no ha sido localizado, y debido a que en su habitación no se encontraron rastros de sangre, y faltaba una maleta, una cobija, su teléfono y su pasaporte, se cree que esta fue asesinada con asfixia por sofocación.

La hipótesis que ha sido más aceptada durante los juicios contra Zepeda, señala que este utilizó una almohada para terminar con la vida de Narumi, y que posteriormente este habría salido por la parte de atrás de la residencia, pues no contaba con cámaras de vigilancia.

Asimismo, se señala que este podría haber transportado el cuerpo de la joven en una maleta para después llevarla al bosque de Jura, pues una de sus geolocalizaciones marca que estuvo en este lugar después de la trágica noche del 5 de diciembre.

Narumi Kurosaki, la estudiante japonesa desaparecida en 2016 en Francia ı Foto: Especial

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