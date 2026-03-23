¿Qué pasó con Narumi Kurosaki y el caso Zepeda?

El caso de la muerte de Narumi Kurosaki está en la mira nuevamente, esto luego de que Nicolás Zepeda admitiera haber estado presente en la residencia universitaria en donde se encontraba Narumi en 2016.

En días recientes se dio a conocer que durante un juicio contra el chileno; ocurrido hace unos días, una testigo relató que vio a Nicolás Zepeda el 2 de diciembre escondido detrás de la puerta.

Pese a que confirmó haber estado presente, el chileno apuntó que su presencia en dicha residencia universitaria fue debido a que tenía la intención de tocar la puerta de Narumi para “anunciar su llegada.”

Rachel Roberts, quien es exvecina del pasado de Narumi, apuntó que el 5 de diciembre del 2016 alrededor de las tres de la madrugada escuchó a una mujer gritar por un periodo de entre 10 y 20 minutos, lo que la asustó “tanto que me encerré en mi habitación.”

Durante ese tiempo Rachel pudo cerrar la puerta con llave, apagar las luces y enviar un mensaje que resulta clave para la investigación, pues en este se lee “Parece que alguien está siendo asesinado.”

Además del testimonio de Roberts, el experto en huellas genéticas Rémi Hienne confirmó que encontraron ADN de Nicolás Zepeda mezclado con el de Kurosaki y el de otra persona no identificada, en una de las almohadas que se encontraban en la habitación de Narumi.

Nicolás Zepeda ı Foto: Especial

¿Cómo murió Narumi Kurosaki?

Narumi Kurosaki era una joven japonesa de 21 años de edad que se encontraba como estudiante de intercambio en Universidad de Franco Condado, ubicada en la ciudad de Besanzón, Francia.

Kurosaki residía en el segundo piso de la residencia universitaria Théodore Rousseau, que está ubicada en el campus de La Bouloie, pues esta se encontraba en dicho país desde el 26 de agosto del 2016 estudiando francés antes de ingresar a la Facultad de Economía en enero.

Narumi Kurosaki conoció a Nicolás Zepeda en 2014, cuando este se encontraba en Japón estudiando en la Universidad de Tsukuba, y fue hasta febrero del 2015 cuando comenzaron una relación amorosa.

Narumi Kurosaki y Nicolás Zepeda ı Foto: Especial

De acuerdo con la información que se conoce, luego de que Narumi viajara a Francia su relación amorosa terminó oficialmente en octubre del 2016, por lo que posteriormente Narumi habría iniciado una nueva relación amorosa con Arthur Piccolo, lo que posiblemente habría molestado a Zepeda.

Algunas versiones señalan que Nicolás Zepeda admitió haber viajado a Francia para hablar con Narumi sobre su ruptura amorosa y esclarecer lo ocurrido, esto luego de haber afirmado con anterioridad que había viajado al país europeo con finalidades académicas, pues asistió a un congreso en Ginebra.

Narumi Kurosaki fue reportada como desaparecida en diciembre del 2016, por lo que la policía judicial de Bensazón ingresó a su habitación el 15 de diciembre; y pese a que en un inicio el principal sospechoso era Piccolo, este habría mencionado a los policías a su exnovio, a quien señaló como alguien celoso y posesivo.

Narumi Kurosaki y Nicolás Zepeda ı Foto: Especial

Hasta el momento el cuerpo de Naomi no ha sido encontrado, y debido a que en su habitación no había rastro de sangre, se cree que esta podría ser asesinada por asfixia.

En la habitación de Naomi se encontraron huellas dactilares de Nicolás Zepeda, y el 4 de diciembre del 2016; días previos al suceso relatado por Rachel, ambos fueron a cenar al restaurante La Table de Gustave.

Las cámaras de seguridad del restaurante registraron su salida a las 22:58 horas, mientras que otros videos confirmaron la llegada de Narumi y Nicolás a la residencia Théodore Rousseau.

Las sospechas hacia Zepeda aumentaron debido a que en septiembre de 2016 este publicó un video en el que decía que Narumi tenía que “pagar un poco por lo que ha hecho y asumir que no puede seguir cometiendo este tipo de errores con una persona que la ama”

En este mismo video, Nicolás Zepeda habla sobre algunas condiciones de la estancia en Francia de Narumi, y establece un periodo de dos semanas, pues dice que “ella necesita construir confianza, y pagar un pequeño costo sobre lo que hizo.”

🇫🇷🚨 DECLARA N. ZEPEDA

Gallay: ¿Cuáles eran las condiciones de ese famoso video?

"Forma parte de un contexto. Es porque soy así. Las condiciones de las que hablo ya habían sido dadas por escrito".#Zepeda pic.twitter.com/jIN5sMrvRi — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 19, 2023

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