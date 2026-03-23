¿Dónde está Narumi Kurosaki, la joven asesinada en 2016?

Nicolás Zepeda fue sentenciado por el Tribunal de lo Criminal de Doubs en abril del 2022 a 28 años de prisión por el asesinato de su exnovia, Narumi Kurosaki; sin embargo esta decisión fue revocada por el Tribunal de Casación.

Debido a esto, desde este 17 de marzo se está llevando a cabo un tercer juicio para determinar la posible responsabilidad en la muerte de Narumi Kurosaki y que se pueda dictar sentencia a Nicolás Zepeda.

Durante este juicio Rachel Roberts, quien era vecina de pasillo de Narumi en la residencia universitaria Théodore Rousseau, relató; de nueva cuenta, que a las 03:00 horas del 5 de diciembre escuchó los gritos de una mujer durante aproximadamente 10 y 20 minutos, y que estos se detuvieron repentinamente.

Existen muchos elementos que colocan a Nicolás Zepeda como posible responsable, como un video en el que emite un mensaje hacia Narumi y dice que ella debe “pagar un poco por lo que ha hecho”, su geolocalización durante los primeros días de diciembre, y las compras que realizó previo a la desaparición de Narumi.

Narumi Kurosaki y Nicolás Zepeda ı Foto: Especial

Además, ambos fueron captados en cámara del restaurante La Table de Gustave durante la noche del 4 de diciembre, y también se registró su regreso a la residencia universitaria.

Asimismo; de acuerdo con lo reportado por medios internacionales, todo apunta a que Zepeda abandonó el cuerpo sin vida de Narumi en el bosque de Jura, pues presuntamente este habría acudido a este lugar luego de haber estado con ella en la residencia.

Narumi Kurosaki ı Foto: Especial

¿Ya encontraron el cuerpo de Narumi Kurosaki?

Medios Chilenos informaron que la defensa de Nicolás Zepeda pidió que ubicaran al mejor amigo de Narumi y a los 65 estudiantes que residían en la misma residencia de Kurosaki para conseguir su ADN.

Esto debido a que en una almohada de la habitación de Narumi se encontró ADN que no había sido identificado; sin embargo, Rémi Hienne; experto en huellas genéticas, confirmó que encontraron ADN de Nicolás Zepeda mezclaro con el de Kurosaki, así como el de otra persona.

Pese a que sus familiares han continuado con la búsqueda del cuerpo de Narumi incluso ocho años después de su muerte, hasta el momento no han obtenido un resultado positivo.

Hermanas y madre de Narumi Kurosaki ı Foto: Especial

Diversos medios señalan que durante la intervención de ambas hermanas de la estudiante japonesa Nicolás Zepeda no emitió ningún tipo de expresión.

Kurumi, la hermana menor de Narumi incluso lo miró directamente a los ojos para preguntarle sobre el paradero del cuerpo de su hermana.

“Antes del final, deseamos de todo corazón que este asesino nos diga dónde dejó el cuerpo de Narumi, pues nuestra única esperanza es traerla de vuelta a Japón. Si aún conserva algo de consciencia, que nos diga dónde está.” dijo Kurumi a Zepeda.

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