Josh Allen sale en lágrimas a la conferencia y sus declaraciones rompen el corazón de la afición de Bills (VIDEO)

Josh Allen volvió a caer derrotado en un partido de postemporada, aunque esta vez el mariscal de campo que derrotó al líder de la ofensiva de los Bills fue el novato de segundo año Bo Nix, dejando en lágrimas al dorsal ‘17′ de Buffalo.

Josh Allen llegó a la conferencia de prensa postpartido como terminó el partido, con su gorro para el frío y toda la indumentaria de juego puesta. Cuando el quarterback salido de Wyoming se paró frente al micrófono, no pudo contener las lágrimas por la eliminación y dejó esta declaración.

“Decepcioné a mis compañeros esta noche. Perdí oportunidades durante todo el partido. Fue una temporada larga. Odio cómo terminó y eso se me quedará grabado en la memoria por mucho tiempo. No se puede ganar con cinco pérdidas de balón; perdí dos balones sueltos, lancé dos intercepciones. Si te disparas en el pie así, no mereces ni un partido de futbol americano. Sí, quiero decir, perder en los playoffs no es divertido”, comentó Josh Allen.

¡JOSH ALLEN ESTÁ EN LÁGRIMAS TRAS LA DERROTA EN RONDA DIVISIONAL!🥺👀



“Esta noche decepcioné a mis compañeros. Ha sido una temporada larga y odio cómo terminó. Lo recordaré por mucho tiempo. No se puede ganar con cinco pérdidas de balón”#BillsMafia #NFLpic.twitter.com/yvQBqLtwid — Holy Roller NFL (@HolyRollerNFL) January 18, 2026

Estos son los quarterbacks que han derrotado a Josh Allen en postemporada

Josh Allen solo tiene una victoria en la postemporada y siete derrotas desde su llegada a la NFL, un récord que no se puede creer para un mariscal de campo de su nivel; sin embargo, hay tres quarterbacks que han sido el dolor de cabeza del esposo de Hailee Steinfeld.

El primero es Patrick Mahomes, quien es el mariscal de campo que más veces ha derrotado a Josh Allen en la postemporada; después viene Joe Burrow, que también ha conseguido superar al quarterback de los Bills en los playoffs, y por último está Bo Nix, que le propinó la última y parece que más dolorosa derrota a Allen en el camino al Super Bowl.

Josh Allen fue drafteado en 2018 por los Buffalo Bills con el séptimo pick en la primera ronda, poniendo al equipo de la División Este como uno de los mejores de la liga; sin embargo, el jugador que creció en Wyoming no ha podido disputar el Super Bowl en su carrera.

Bills announcers lament the postseason greatness of four Josh Allen turnovers pic.twitter.com/R8OLRf2LVd — 📽️ Red Tribe Cinema (@ClayWendler) January 18, 2026

Estos son los números de Josh Allen dentro de la NFL

Josh Allen llegó a la NFL en 2018 para ser la nueva cara de los Buffalo Bills, convirtiéndose en uno de los mejores mariscales de campo de la liga, aunque nunca ha podido disputar el Super Bowl desde su arribo a la mejor liga de futbol americano.

Desde su llegada a la National Football League, el salido de la Universidad de Wyoming lleva 128 partidos jugados, 2 mil 615 pases completados, más de 30 mil yardas de pase y 220 pases de anotación.

Sin embargo, le tocó estar en la época de Patrick Mahomes y sus Chiefs, así que ha sido complicado para el mariscal de campo de Buffalo competir en la postemporada en la Conferencia Americana.

DCO