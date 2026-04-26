Mexico City Series cierra con voltereta de Arizona

Los Arizona Diamondbacks, con una feroz reacción de por medio, derrotaron 12-7 a los San Diego Padres en el segundo y último partido de la MLB México City Series 2026, con lo que la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX acabó con saldo de un ganado para cada equipo.

La caja registradora se movió por primera vez en la parte alta de la segunda entrada, luego de que Campuzano bateó un doble al jardín izquierdo y Bogaerts anotó para poner al frente a los de California.

ILDEMARO VARGAS limpiando las bases con este triple en la Mexico City Series. pic.twitter.com/7OB7Z5nCZS — MLB Español (@mlbespanol) April 26, 2026

Los Padres aumentaron su ventaja en el tercer inning con un homerun de dos carreras al jardín central, en el que Tetis Jr. anotó.

El Dato: Padres es segundo en el Oeste la Liga Nacional de la MLB con marca de 18-9. Diamondbacks ocupa el tercer sitio con récord de 15 juegos ganados y 12 perdidos.

Padres toman pronta ventaja sobre Diamondbacks

Machado bateó un cuadrangular de tres cargas al jardín derecho en la quinta entrada para que San Diego se pusiera 6-0 al frente. En ese mismo episodio los Diamondbacks lograron su primera anotación, con un homerun de Fernández al jardín izquierdo.

Campuzano bateó un homerun al jardín central en el sexto inning para la séptima anotación de los Padres. Los Diamondbacks respondieron con su segunda carrera, la cual consiguieron gracias a un cuadrangular de Vargas al jardín derecho.

El dramatismo en el juego llegó en la parte baja del séptimo episodio, cuando Arizona logró un espectacular cuadrangular de cuatro carreras gracias al batazo de Tawa al jardín izquierdo para que Fernández, Arenado y Thomas anotaran.

Diamondbacks remontan a los Padres

Y la remontada de los Diamondbacks llegó inmediatamente después gracias a Gurriel Jr., quien bateó un doble al jardín izquierdo para que el equipo se fuera 8-7 arriba y por primera vez estuviera arriba en la pizarra.

Arizona aseguró el triunfo en el octavo inning con cuatro carreras más, producto de un homerun de tres anotaciones de Vargas y de un sencillo de Marte al jardín derecho para que Vargas anotara.

Los Padres se habían impuesto por pizarra de 6-4 a Arizona en el primero de los dos duelos entre ambos en la MLB México City Series 2026.

Lourdes Gurriel Jr. con la ventaja para Arizona. ¡QUÉ JUEGAZO!#MexicoCitySeries pic.twitter.com/AX3ABFqr2l — MLB Español (@mlbespanol) April 26, 2026

Estas franquicias iban a venir a nuestro país para la primera edición de la MLB México City Series en abril del 2020. Pero los encuentros se cancelaron un mes antes a causa de la pandemia del coronavirus.

Este tour se realizó por primera vez en suelo mexicano el 29 y 30 de abril del 2023 con los duelos entre los Padres y los San Francisco Giants en el Estadio Alfredo Harp Helú.

En el 2024 fue el turno de los Houston Astros y los Colorado Rockies de jugar los dos partidos de la serie en la casa de los Diablos Rojos del México. En el 2025 no hubo MLB México City Series, esto debido a la falta de un acuerdo económico, pues Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, se enfocó principalmente a la serie de apertura en Tokio, Japón.

EVG