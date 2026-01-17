Broncos gana la Ronda Divisional ante Bills en tiempo extra y se ponen a una victoria de llegar al Super Bowl LX

Los Buffalo Bills y los Denver Broncos inauguraron la Ronda Divisional de la postemporada de la NFL y el equipo comandado por Bo Nix se llevó la victoria en un encuentro no apto para cardíacos, pues se fueron hasta el tiempo extra y ahí los locales consiguieron la victoria 33-30 para avanzar al partido por el Campeonato de la Conferencia Americana.

El marcador fue inaugurado por Wil Lutz; el pateador de Denver logró el primer gol de campo del encuentro para poner 3-0 arriba a los locales en busca de la victoria que los mantuviera como los mejores sembrados de la Conferencia Americana.

Aunque la respuesta de los Bills llegó al final del primer cuarto, cuando Mecole Hardman Jr. puso seis puntos en el tablero para la visita y con el punto extra de Matt Prater consiguieron la ventaja con 45 minutos por jugarse en el partido.

En el segundo cuarto inició la fiesta de los Broncos junto a su afición, pues antes del medio tiempo lograron arrebatarle de las manos dos balones a Buffalo; uno de ellos fue a Josh Allen. Esta recuperación del ovoide les dio una anotación y un gol de campo a los locales para irse con la ventaja de 10 puntos al medio tiempo.

El equipo dirigido por Sean McDermott se encontraba contra las cuerdas al inicio del segundo tiempo, pero la experiencia de Josh Allen se impuso a la juventud de Bo Nix y en la parte complementaria del compromiso lograron darle la vuelta al marcador para llevarse la victoria a casa.

El tercer cuarto inició con el gol de campo de Wil Lutz, después de un balón suelto por parte de Buffalo, acción que ponía el marcador 23-10 y en aprietos a Josh Allen y sus Bills.

Aunque con seis minutos en el tercer cuarto, Keon Coleman recortó la distancia en el tablero y gracias a la patada certera de Prater, se acercaban a seis puntos de los Broncos y con un cuarto por disputarse en el Empower Field at Mile High.

Al minuto 13 del último episodio Dalton Kincaid llegó a la zona de anotación para igualar el tablero y con el punto extra de Matt Prater conseguían la ventaja en el partido, nueve minutos más tarde el pateador volvió a hacerse presenta en el emparrillado para lograr el 27-23 en el marcador.

Denver se complicó el encuentro en la segunda parte, pero con un minuto en el cronómetro Marvin Mims Jr. consiguió la tercera anotación de los Broncos en el encuentro para ponerse a tres puntos de ventaja sobre los Bills gracias al punto extra de Lutz.

El encuentro necesitó del tiempo extra para definir a un ganador y al primer clasificado al Campeonato de Conferencia; una vez más, la ofensiva de Buffalo falló en el momento cumbre en su oportunidad con el ovoide y, tras un pase largo de Josh Allen, la ofensiva de Denver interceptó el balón.

Bo Nix salió al emparrillado con la única misión de conseguir la anotación que les diera la victoria; la suerte estuvo de su lado, pues cuando se encontraban en tercera oportunidad, en dos ocasiones, la defensiva de Buffalo se equivocó con dos interferencias de pase, dándole el primero y diez a los locales. Wil Lutz fue el encargado de terminar el encuentro con un gol de campo de 24 yardas.

Ahora los Broncos se instalan en el partido por el Campeonato de la Conferencia Americana y ya esperan al ganador del partido entre los Houston Texans y los New England Patriots para conocer al rival que tendrán que enfrentar por el boleto al Super Bowl LX.

