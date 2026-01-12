Texans aplasta a domicilio a Steelers y es el último clasificado a la ronda divisional de los playoffs de la NFL

Los Texans se instalaron en la ronda divisional de la NFL tras vencer a domicilio a los Steelers.

Los Houston Texans lograron su décimo triunfo en fila luego de derrotar 30-6 a los Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium para convertirse en el último clasificado a la ronda divisional de los playoffs de la NFL, donde enfrentarán a los New England Patriots, también en calidad de visitantes.

Un gol de campo de 32 yardas de Chris Boswell le permitió a Pittsburgh tomar la delantera en el primer cuarto. Pero Houston revirtió la desventaja con un touchdown de Christian Kirk, luego de que C.J. Stroud pasó a su derecha por 6 yardas.

Los Steelers se acercaron con otro gol de campo (35 yardas) de Chris Bowell para acercarse a un punto poco antes del medio tiempo.

Brandin Echols interceptó un pase de C.J. Stroud a Xavier Hutchinson en los primeros momentos del tercer cuarto, en una jugada que prometía para mucho más.

C.J. Stroud, el quarterback de los Texans, fue errático de nueva cuenta al lanzar un pase incompleto a Nico Collins a falta de 3 minutos y 58 segundos en el penúltimo cuarto.

Houston incrementó su ventaja en los albores del último cuarto con un gol de campo de 51 yardas de Ka’imi Fairbairn, pero la diferencia sobre Pittsburgh todavía era corta.

Sin embargo, los Texans consiguieron su segundo touchdown de la noche luego de que Will Anderson Jr. atrapó a Aaron Rodgers. El balón quedó botado y fue recuperado por Sheldon Rankins, quien aprovechó el desconcierto de los locales para concretar la anotación de la visita.

Houston aseguró el triunfo y la clasificación con el touchdown de Woody Marks a falta de jugarse 3 minutos y 38 segundos. Calen Bullock hizo más pesada la losa al interceptar un pase de Aaron Rodgers. Ka’imi Fairbairn falló el gol de campo.

¿Cuándo juegan los Texans contra los Patriots en la ronda divisional?

Los Houston Texans enfrentarán el próximo domingo 18 de enero a los New England Patriots en la ronda divisional de los playoffs de la NFL.

El vencedor del duelo a celebrarse en el Estadio Gillette avanzará a la final de la Conferencia Americana, donde enfrentará al ganador entre los Denver Broncos y los Buffalo Bills.

EVG