¡Luto en el futbol! Memo Ochoa revela en redes sociales una pérdida muy dolorosa en Europa

El portero mexicano Memo Ochoa está de luto. El actual cancerbero del AEL Limassol reveló en sus redes sociales la sensible pérdida de Alain Orsoni, expresidente del Ajaccio, el equipo en el que el tapatío comenzó su carrera en Europa en el verano del 2011, siete años después de haber debutado con el América.

Medios franceses reportaron que Alain Orsoni, quien tenía 71 años de edad, fue asesinado durante el funeral de su madre, el cual se llevó a cabo en la isla de Corsica. La Fiscalía de Ajaccio confirmó que el exdirigente falleció en el lugar después de recibir disparos realizados por un sicario.

¿Quién era Alain Orsini, el personaje que llevó a Memo Ochoa a Europa?

Alain Orsoni, quien nació el 27 de septiembre de 1954 en Ajaccio, Francia, era el presidente del Ajaccio cuando Memo Ochoa se sumó a las filas del conjunto galo en el 2011 para disputar su primera de tres campañas con el club de la isla de Córcega.

Formó parte de la dirección del Frente de Liberación Nacional Corso durante la década de 1980. Se trató de un movimiento nacionalista que tuvo varios conflictos con el estado francés. Posteriormente dirigió el Movimiento para la Autodeterminación.

Alain Orsoni fue presidente del Ajaccio del 2008 al 2015, dejando el cargo un año después de la salida de Memo Ochoa de la institución para irse a LaLiga con el Málaga. El exdirectivo se vio obligado a vivir un tiempo en España a causa de sus problemas políticos.

Alain Orsoni fue una de las figuras más reconocibles del movimiento separatista de la isla de Córcega, otrora territorio genovés, cuna de Napoleón Bonaparte, sala de máquinas de la mafia corsa y el lugar que hoy presume la mayor tasa de homicidios en toda Francia. https://t.co/ZGCESgQwDa — Ricardo López Si (@Ricardo_LoSi) January 12, 2026

Memo Ochoa dedica emotivo mensaje de despedida a Alain Orsoni

Memo Ochoa lamentó en sus redes sociales el deceso de Alain Orsoni, a quien le dedicó unas emotivas palabras para agradecerle el apoyo que le brindó durante su estadía en Francia con el Ajaccio.

“Alain fue mucho más que un presidente. Era un apoyo, una presencia, alguien que creía en el humano antes que el jugador. Durante mi visita a Ajaccio, me echó una mano con confianza, respeto y lealtad. Nunca olvidaré esto”, dice parte del mensaje compartido por el guardameta de 40 años.

Memo Ochoa mandó su pésame a la familia de Alain Orsoni, a quien definió como “un hombre real, apasionado, comprometido, que llevó su club y sus convicciones con fuerza y coraje”.

El portero originario de Guadalajara, Jalisco, fue reconocido como el mejor jugador del Ajaccio en las Temporadas 2011-2012 y 2012-2013.

Memo Ochoa jugó 116 partidos oficiales con el Ajaccio en toda clase de competencias. Recibió 186 anotaciones defendiendo la cabaña de El Oso.

EVG