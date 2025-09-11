Conoce al Limassol, el nuevo equipo de Memo Ochoa en una liga excéntrica en Europa

Memo Ochoa continuará su carrera con Europa con el AEL Limassol de Chipre.

El AEL Limassol es el equipo de Europa que finalmente decidió darle la oportunidad al experimentado portero mexicano Memo Ochoa de continuar su carrera a menos de un año para la realización del Mundial del 2026.

El club de Chipre tiene 92 años de existencia y ha participado en las tres competencias de clubes más importantes de Europa, que son la Champions League, la Europa League y la Conference League.

Memo Ochoa defenderá la portería del AEL Limassol, que en seis ocasiones se ha coronado en la liga de Chipre. Sin embargo, su más reciente título en el torneo doméstico se remonta a la Temporada 2011-2012, en la que fue uno de los rivales del Real Madrid en la Champions League.

⚽️ Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό τερματοφύλακα Guillermo Ochoa



👇👇👇https://t.co/UlPWSsaM04 — AEL Limassol FC (@aelfc_official) September 11, 2025

El nuevo club del experimentado guardameta surgido del América ganó su más reciente título en el ciclo 2018-2019 con la obtención de la Copa de Chipre.

Hasta hace algunos días, Memo Ochoa apuntaba a sumarse a la plantilla del Burgos de la Segunda División de España, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, pese a lo cual el veterano arquero seguirá en Europa tras su salida del AVS de Portugal.

¿Quiénes son los máximos rivales del nuevo club de Memo Ochoa?

Aris y Apollon son los principales rivales del AEL Limassol, pues estos dos conjuntos también juegan en Limasol, una de las principales ciudades de Chipre.

La nueva escuadra de Memo Ochoa juega sus partidos como local en el Alphamega Stadium, que tiene capacidad para albergar a 10,800 espectadores.

El AEL Limassol es el cuarto equipo más ganador en la historia de Chipre con seis estrellas, muy lejos de las que suman APOEL Nicosia (29), Omonia Nicosia (21) y Anorthosis Famagusta (13).

Limasol, la exótica ciudad en la que vivirá Memo Ochoa

Limasol, el lugar en el que vivirá Memo Ochoa, es una ciudad de Chipre que se localiza debajo de Turquía y a menos de 400 kilómetros de Asia, donde se encuentran Palestina, Israel, Líbano, Siria y Jordania, además de que en el Oeste está Grecia.

Es una ciudad considerada como una zona portuaria, que cuenta con poco más de 100,000 habitantes. Se le ve como el centro comercial y turístico de Chipre, pues cuenta con una gran variedad de actividades y un amplio número de museos y sitios arqueológicos para visitar.

El AEL Limassol es el séptimo club de Europa en el que milita Memo Ochoa tras sus pasos por Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana y AVS.

EVG