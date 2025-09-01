Memo Ochoa no logra firmar con su nuevo equipo y su carrera está en suspenso; ¿qué pasará con el mexicano?

El portero Guillermo Ochoa estaba muy cerca de tener un nuevo equipo para continuar con su carrera profesional y para estar en el radar de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026, en donde el país será anfitriona junto a Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios internacionales y nacionales, Memo Ochoa no pudo concretar su llegada al Burgos Club de Futbol de la segunda división española.

De acuerdo con el periodista Sergio González Pulgar, Ochoa ya estaba en España, pero la firma está pausada. “Esta ha sido gorda pero gorda, gorda. Con los detalles acordados y Ochoa en Burgos, se ha ido todo al traste”.

Memo Ochoa se marcharía del AVS SAD de Portugal. ı Foto: Instagram de Memo Ochoa @yosoy8a

¿Qué pasará con Memo Ochoa?

Memo Ochoa se encuentra sin equipo luego que dejó al AVS Futebol de Portugal, en donde no tuvo las mejores actuaciones y poco a poco dejó de ser titular. Luego de su aventura en la Primeira Liga, está en búsqueda de un club para estar en el radar de la Selección Mexicana.

Por el momento el futbolista tricolor está sin equipo, lo que quiere decir que puede negociar con cualquier institución que lo quiera, solo se deberá poner de acuerdo en los detalles de su contrato y demás detalles personales.

Al no estar ligado con ningún club, Ochoa no corre peligro, pues los clubes de todas las ligas, al menos en Europa, pueden fichar a este tipo de jugadores después de la fecha límite que es el 1 de septiembre.

Guillermo Ochoa en un partido en Portugal ı Foto: Especial

Al no contar con un club en el cual jugar, la opción de Ochoa jugar la Copa del Mundo se aleja mucho. Con 40 años de edad el jugador surgido de la cantera del América no encuentra en dónde seguir su carrera, pues tras dejar el AVS no se ha concretado ninguna oferta.

Además de España, se dice que Memo Ochoa tenía opción de jugar en México, pues se le ligó con los Cañoneros del Mazatlán y hasta con las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Memo Ochoa buscaría llegar al Mundial 2026

De acuerdo con información de medios nacionales, Memo Ochoa necesita minutos y jugar para ser considerado en la Selección Mexicana para el Mundial 2026. La leyenda azteca incluso estuvo en la lista de la Copa Oro 2023, en donde México venció a Estados Unidos, pero no jugó.

Guillermo Ochoa busca jugar su sexto mundial con la Selección Mexicana ı Foto: Mexsport

A Guillermo Ochoa, quien salió de las filas de las Águilas del América, se la ha vinculado con varias escuadras de la Liga MX para seguir su carrera, pues además de Mazatlán incluso de mencionó a Chivas.

El veterano portero tapatío Memo Ochoa tiene vario meses sin jugar, pues no lo hace desde el 17 de mayo de este 2025, cuando disputó los 90 minutos en la derrota de 3-0 que el AVS SAD sufrió ante el Moreirense.

Aquel encuentro correspondió a la Jornada 34 de la Temporada 2024-2025 de la Primeira Liga, a la que llegó a mediados del 2024. Memo Ochoa ha recibido 45 goles en 23 partidos oficiales con el AVS SAD, que evitó su descenso en Portugal.