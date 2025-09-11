Piensan en oro: Allison Salazar y Mónica Rangel, con la mira en LA28

Mónica y Allison en su visita a La Razón, la semana pasada

La mentalidad y ambición ganadora son clave para entender el éxito de la Selección Mexicana Femenil de flag football, que a tres años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es de las grandes esperanzas de medalla para el país, más luego de ser bicampeonas en los World Games Chengdu 2025.

Las aztecas refrendaron la presea dorada en China, reafirmando que su lema: “Piensa en oro”, no es solamente una frase motivadora, como explicaron para La Razón Deportiva las seleccionadas Allison Salazar y Mónica Rangel, quienes se aferran al sueño olímpico, a la par que contribuyen a incrementar el legado del combinado nacional.

El Dato: México está en el Grupo B con Canadá, Guatemala y Argentina en el Campeonato Continental de Flag Football de las Américas IFAF 2025; se juega en Panamá.

“Siempre pensamos en oro, es el lema que tenemos: ‘Piensa en oro’. Desde el primer proceso que tuve”, comentó Allison Salazar en su visita al set de La Razón. “Es soñar en grande y no achicarse a las cosas, piensa en oro es algo muy especial para nosotras”, agregó.

Tanto Allison Salazar como Mónica Rangel vivieron de maneras diferentes el oro en China; sin embargo, tienen en común muchas cosas, como el sueño olímpico, una meta deportiva que les genera ilusión.

“Creo que Allison y yo compartimos el aferrarnos al sueño olímpico, representar a México con mucho orgullo en lo que es la máxima fiesta”, comentó Mónica Rangel. “Cada competencia es un pasito para llegar y sí nos esperan muchas expectativas, que se deben ir cumpliendo”.

12 jugadoras integran la selección mexicana de flag football

En Los Ángeles 2028 el flag football debutará en el programa olímpico, lo que las seleccionadas ven como una oportunidad inmejorable para dejar huella en el deporte.

“Todas desde muy chiquitas hemos soñado con ir a los Olímpicos, en algún punto no creímos que fuera posible, pero ahora que es muy visible tenemos una motivación muy grande”, agregó Rangel.

Por su parte, Allison Salazar indicó que las justa de verano sería un “escenario para poner a México en alto y demostrar que los sueños se cumplen”, aunque sabe que no será camino sencillo llegar a la lista final, pues se debe pasar un proceso selectivo, por lo que tiene que “sacrificar ciertas cosas para cumplir tus sueños, creo que todas lo compartimos”.

Los logros de la selección femenil han causado un impacto positivo en el deporte, siendo seguidas cada vez más por niñas, que en algún momento sueñan con ser como ellas, situación que toman con responsabilidad y mucho cariño.

“Estamos agradecidas con el crecimiento que ha tenido el deporte. El recibimiento que tuvimos fue de ensueño. Será algo que estará guardado en nuestras memorias”, dijo Mónica Rangel.

Aunque los constantes triunfos y medallas traen presión, la escuadra nacional tiene una mentalidad firme, impulsada en su famoso lema, que las acompaña en cada competencia y que las ayuda a salir a ganar.

Presumen sus medallas después de la entrevista. Fotos›Rodrigo Hernández›La Razón

“Es algo que nos repetimos todo el tiempo. Estamos muy convencidas a lo que vamos, nadie va a pasar por encima de nosotras”, comentó, Salazar. “El proceso nos hizo tener fortaleza mental que cuando estuviéramos ahí no habría nada que nos sorprendiera”, agregó Rangel.

Con dos medallas de oro en los World Games, además de tres platas entre World Championships y el Campeonato Continental, la Selección Mexicana Femenil de flag football se coloca como una potencia mundial de la especialidad y tiene su siguiente reto en Panamá.

En suelo canalero, el Tricolor, con Allison Salazar y Mónica Rangel presentes, buscará su clasificación al Mundial de Flag del siguiente año en Alemania. El debut es el 12 de septiembre ante Guatemala. “Ir al Mundial, inicia otro proceso, la alta competencia nos prepara para lo que viene no podemos detenernos si nuestra vista está en Los Ángeles”, apuntó Rangel.

México ha estado en las últimas dos finales mundialistas, en Israel 2021 y Finlandia 2024, aunque en ambas perdió ante Estados Unidos, líder del ranking mundial, pero el reciente triunfo en China puede ayudar a cambiar la historia.