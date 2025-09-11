Herrera y Tena, en cuerda floja rumbo al Mundial

Quién iba a pensar que la Costa Rica de Miguel Herrera estaría en estos momentos eliminada del Mundial del 2026. El Piojo está muy cerca de cometer uno de los fracasos más grandes en la historia de los ticos en las Eliminatorias de Concacaf. El exDT de los Tigres comparte la misma situación con su compatriota Luis Fernando Tena. El Flaco, con Guatemala, está prácticamente fuera de la justa veraniega que se celebrará el próximo año en Norteamérica. Restan varios partidos, pero el panorama luce muy complicado para ambos, pero no imposible.

Miguel Herrera suma solamente dos unidades en el Grupo C, lo comparte con Honduras, Haití y Nicaragua. La prensa y la afición en Costa Rica no paran de pedir su renuncia, pero el exfutbolista del Atlante reconoció que no se iba a hacer a un costado y que iba a dar la cara para salir adelante y meterse al Mundial que se celebrara en México, Estados Unidos y Canadá.

El Dato: Después de una gestión de 20 meses en la que no pudo conseguir una clasificación inédita al Mundial, el técnico de Venezuela Fernando Batista fue despedido.

“Creo que sería lo más cobarde de mi parte. Es obvio que la afición no está contenta, no sacamos el resultado que ellos quisieran y que nosotros queríamos, pero bueno, hay que seguir peleando. La autocrítica es que el equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierdes una ventaja, pierdes la forma de juego, no entiendo qué pasa dentro de la cancha”, comentó Herrera al término del partido que empató ante Haití 3-3.

La prensa no perdona a Miguel Herrera y no paran de criticar el accionar del equipo dirigido por El Piojo. Otro de los que también fue duramente cuestionado fue Keylor Navas, el nuevo portero de los Pumas y leyenda tica, no tuvo un buen partido. Al término del encuentro los hinchas de Costa Rica corearon al mismo tenor el “Fuera Piojo. Fuera Piojo”.

Herrera también criticó a sus jugadores y aseguró que si no quieren entender lo que él pide, pues ni modo, ya que si se va de la dirección técnica de Costa Rica, lo hará con su idea y con lo que lo ha llevado al éxito en muchos equipos.

“No sé qué pasa porque yo entreno otra cosa, lo dijeron ellos mismos en el vestidor: es un invento de una jugada. Sí me molesta porque yo trabajo para hacer lo mejor posible, si inventan cosas no estarán en el discurso que doy, en lo que decido qué se hace. Si me voy a ir, me voy a ir con la idea que trabajamos”, declaró.

Para avanzar al Mundial del 2026 lo harán los mejores de cada grupo y el cuarto lugar, que es un repechaje, será el segundo mejor de los tres, por lo que ahorita Miguel y Costa Rica no tiene la cantidad de puntos que los ayude a avanzar.

Por su parte, Guatemala tiene un panorama complicado después de sumar solamente un punto en la Primera Fecha FIFA de las Eliminatorias de Concacaf. El timonel resalta optimismo después de empatar ante Panamá y rescatar una unidad. Le restan cuatro encuentros en lo que cualquier situación puede pasar, pero también entiende que no pueden cometer los mismos errores si su sueño es llegar a la justa organizada por Norteamérica.

“El partido se dio como se había visualizado con Panamá, atacando y circulando la pelota. Nosotros estuvimos firmes en defensa y contragolpeando. Tuvimos algunas oportunidades de gol. No creo que hubiéramos merecido más, el empate me parece justo a lo que se vio en el partido. Panamá tuvo más tiempo la pelota. Nos vamos contentos, sacar un punto no es nada fácil”, señaló el ex de Chivas, América, Cruz Azul y muchos otros clubes en la Liga MX.

Este año se conocerá a los tres clasificados de manera directa al Mundial 2026. En octubre y en noviembre se disputan las próximas Fechas FIFA.