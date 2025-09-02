Guillermo Ochoa tendría nuevo equipo; su última opción sería un excéntrico club para poder ir al Mundial 2026

Luego que se frustró su llegada al Burgos de España, apareció una nueva opción para que Guillermo Ochoa siga con su carrera y sería un excéntrico club para poder ir la Mundial 2026.

El sueño de la sexta Copa del Mundo sigue vivo, pues de acuerdo con información del periodista Gustavo Mendoza, de Fox Sports, Memo Ochoa está en negociaciones con los Gallos Blancos del Querétaro en la Liga MX.

Querétaro interesado en Ochoa

“Guillermo Ochoa, el arquero mexicano con una larga trayectoria en el futbol europeo, está en negociaciones con los Gallos, los Gallos Blancos del Querétaro, están analizando, pensando, buscando la manera de que Guillermo Ochoa se convierta en refuerzo del equipo para lo que resta de la temporada y el próximo semestre que también para los jugadores que vayan a ir a Mundial y en caso de que Memo lo haga, será corto porque esa Liguilla de abril-mayo del próximo año, se hará sin seleccionados”, reveló.

El comunicador señala que el Querétaro está buscando la manera en la que puedan llegar a buen puerto las negociaciones y que la leyenda del arco nacional juegue en el futbol mexicano por lo menos dos torneos más, el actual Apertura 2025 y el Clausura 2026.

“Entonces, un contrato que se le está buscando a hacer a Memo Ochoa... Dice el entorno de Memo Ochoa que hay otra oferta del futbol mexicano”, agregó el periodista.

Francisco Guillermo Ochoa Magaña tuvo opción para jugar en la Segunda División de España, pero de último momento su fichaje con el Burgos se cayó, pues al momento de la firma del contrato se percató que las condiciones no eran las mismas que las que se habían platico previamente.

Ahora, el futbol mexicano aparece como posiblemente la última oportunidad que tiene Nole para seguir con su carrera en el máximo circuito profesional. El mercado de fichajes en la Liga MX cierra el próximo 12 se septiembre, por lo que el Querétaro tiene tiempo para cerrar la llegada del cinco veces mundialista.

En el futbol mexicano a Memo Ochoa también se le ligó a clubes como las Chivas Rayadas del Guadalajara o el Mazatlán, club que habló sobre el posible interés de hacerse de sus servicios, aunque al final no pasó nada.

El último equipo de Ochoa fue el AVS Futebol SAD de Portugal, en donde no tuvo la regularidad esperada, ni los resultados queridos, pues se llevó varias goleadas durante su estancia.

