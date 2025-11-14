Javier Aguirre revela toda la verdad sobre la supuesta aparición de Memo Ochoa en el CAR (VIDEO)

En los últimos días se dieron a conocer varias imágenes y videos donde aparece Memo Ochoa colaborando con una marca, pero lo que se llevó los reflectores es que el arquero mexicano portaba la nueva indumentaria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Javier Aguirre fue cuestionado sobre lo ocurrido con Ochoa, pues se comentaba que el guardameta azteca estuvo dentro del CAR para grabar los comerciales con dicha marca, a lo que el técnico mexicano dio a conocer que eso no fue cierto, que no sabe dónde estaba grabando Memo Ochoa.

Aquí lo que nos está diciendo Javier Aguirre es que Luis Ángel Malagón se vistió igual, rompió concentración y salió del CAR para irse a tomar una foto, a quien sabe dónde, con Guillermo Ochoa Magaña.



Hasta para insultar la inteligencia hay que ser más creativo. pic.twitter.com/VWudPq9mPj — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) November 15, 2025

“Es un tema estrictamente comercial de Memo con esta empresa; finalmente, nosotros como selección nacional no tuvimos nada que ver en ello. Nosotros tenemos el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, nuestra puerta, nuestro entrenamiento; ahí comemos, ahí dormimos, ahí nos quedamos y Memo no entró al CAR, Memo no hizo esa publicidad en el CAR”, expresó el técnico Tricolor.

Además, Javier Aguirre reveló que “hay quienes hacen muchísimas publicidades en tiempos de mundial, Copas Oro, Copa América, pre Mundiales y bueno, esto no nos incumbe, cada uno puede hacer con su imagen lo que le plazca. Entonces yo en ese aspecto estoy tranquilo porque no fue dentro de mis instalaciones; evidentemente, yo ahí tengo ciertos límites. A los jugadores está permitido que entren familiares, pero hasta ahí; por lo tanto, es un tema que para mí no va vinculado a la selección nacional.

A los muchos que "asumen" qué Guillermo Ochoa estará en el Mundial por ir a grabar comerciales, hay que recordarles que en 2022, Santi Gimenez/Diego Lainez lo hicieron y no fueron.



Memo está en la conversación porque hoy los demás han dejado dudas, no por lo comercial. Punto. pic.twitter.com/ugRULkAZQi — Raoul Ortiz 🐥 (@RaoulPolloOrtiz) November 13, 2025

Ningún portero tiene su lugar asegurado en la Selección Mexicana

A poco más de 200 días de iniciar el Mundial 2026, Javier Aguirre reveló que ninguno de los nueve arqueros que ha llamado a la Selección Mexicana durante su proceso mundialista tiene su lugar asegurado en la convocatoria del Tricolor.

“Es verdad que hemos llamado a cinco o seis porteros, ahora mismo de memoria, a ver si puedo: Tapia, Padilla, Moreno, Ochoa, Sánchez, Malagón, Talavera; he llamado a ocho porteros, nueve con Jurado. Esto significa que, evidentemente, nadie tiene su puesto asegurado bajo los tres palos; eso es hoy, el día de hoy es clarísimo para mí”, comentó el ‘Vasco’ Aguirre.

Cabe recalcar que los únicos dos porteros que han sido constantes en las convocatorias de Javier Aguirre, desde que tomó las riendas del Tricolor, son Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, así que se podría decir que ellos dos tienen una probabilidad más alta de asistir a la siguiente Copa del Mundo con México.

DCO