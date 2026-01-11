Patriots aprovecha localía ante Chargers y espera a Steelers o Texans en la Ronda Divisional de la NFL

Hunter Henry celebra el touchdown con el que los Patriots vencieron a los Chargers en la ronda de comodines de la NFL.

Los New England Patriots aprovecharon su localía en el Estadio Gillette, donde se impusieron 16-3 a Los Angeles Chargers en el penúltimo partido de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL, en un duelo en el que el marcador se movió hasta el segundo cuarto y el touchdown llegó hasta el cuarto y último.

Drake Maye y los Pats esperan al vencedor entre los Pittsburgh Steelers y los Houston Texans para la ronda divisional, cuyos encuentros se llevarán a cabo el próximo fin de semana.

Llegó la primera anotación del partido, gracias a este pase de Drake Maye a Hunter Henry. pic.twitter.com/0nnxix9zbq — NFL México (@nflmx) January 12, 2026

El marcador solamente se movió con puros goles de campo, el primero de ellos uno de 23 yardas de Andy Borregales para que los Pats tomaran la delantera hasta el segundo cuarto, cuando Los Ángeles empató por la misma vía por conducto de Cameron Dicker.

Otro gol de campo de Andy Borregales, éste de 37 yardas, le permitió a Nueva Inglaterra recuperar la ventaja para irse al medio tiempo con ventaja de 6-3. El pateador venezolano convirtió de nueva cuenta en el tercer cuarto para que los de casa se fueran al último cuarto con seis puntos más que los Chargers.

El primer touchdown del partido llegó en el último cuarto, cuando Drake Maye encontró a Hunter Henry para que el ala cerrada vacunara a su exequipo y asegurara la victoria y el pase de los Patriots.

¿Cuándo se juegan los partidos de la ronda divisional de la NFL?

Los partidos correspondientes a la ronda divisional de los playoffs de la NFL están programados para llevarse a cabo los próximos 17 y 18 de enero.

El sábado se realizarán los primeros dos encuentros de esta fase y el domingo los dos restantes. De esta ronda saldrán los finalistas de la Conferencia Nacional y de la Americana.

EVG