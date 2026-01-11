Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Pittsburgh Steelers vs Houston Texans; Juego de Comodines de la NFL

La postemporada de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Pittsburgh Steelers y los Houston Texans, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para seguir con vida en los playoffs de la NFL.

Los de Pittsburgh llegaron a la instancia de eliminación tras vencer a los Baltimore Ravens en la última semana de la temporada regular; por su parte, los de Houston amarraron su lugar en la postemporada una semana antes del final, pero tendrán que medirse ante el campeón de la División Norte de la Conferencia Americana.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por la victoria que está de por medio entre estas dos franquicias, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Gonna be a wild Monday night



📺: #HOUvsPIT 1/12 at 8:15 PM ET on ESPN/ABC pic.twitter.com/rJhfY8aLXY — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 11, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Pittsburgh Steelers vs Houston Texans

El partido entre Pittsburgh Steelers y Houston Texans se jugará este lunes, 12 de enero del 2026, en el Acrisure Stadium, ubicado en Pittsburgh, Pensilvania. La patada de salida será en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5.

Fecha: lunes 12 de enero del 2026

Hora: 19:15

Estadio: Acrisure Stadium

Transmisión: Canal 5

LET THE WHOLE WORLD KNOW WHO THE 🤬 THE TEXANS ARE! pic.twitter.com/xJgIElPP5d — Houston Texans (@HoustonTexans) January 9, 2026

Aaron Rodgers busca su segundo título de la NFL con Pittsburgh

El equipo dirigido por Mike Tomlin llegó a la postemporada de la NFL después de vencer en un cardíaco encuentro a los Baltimore Ravens en la última semana de la temporada regular y los Steelers vencieron a su rival divisional gracias a un gol de campo errado por Tyler Loop.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria muy importante en la temporada, pero también el veterano mariscal de campo, Aaron Rodgers, está buscando su segundo título del Super Bowl en su historia, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y la Ronda de Comodines no es la excepción. Con partidos que dejaron muchísimas emociones dentro del campo y que estamos más cerca de conocer al nuevo campeón de la NFL, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO