New England Patriots remonta y vence a los Baltimore Ravens para asegurar su boleto a la postemporada

Patriots vence a Ravens y aseguran su lugar en la postemporada de la NFL.

Los New England Patriots visitaron el M&T Bank Stadium para enfrentar a los Baltimore Ravens en el Sunday Night Football de la Semana 16, partido que terminó ganando el equipo comandado por Mike Vrabel por marcador de 28-24 y aseguran su lugar en la postemporada de la NFL.

El encuentro entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Americana inició con la anotación de Derrick Henry y el punto extra de Tyler Loop, para poner a los locales 7-0 arriba en el primer cuarto del partido.

Fue en el segundo episodio cuando los Patriotas respondieron en el marcador y Hunter Henry llegó a las diagonales para la primera anotación en busca de su pase a la postemporada. Andrés Borregales anotó el punto extra y minutos después un gol de campo para el 10-7 en el tablero a favor de la visita.

Antes de irse al medio tiempo, Tyler Loop volvió a entrar al emparrillado para anotar un gol de campo e igualar las condiciones en Baltimore, dejando todo para la parte complementaria, donde cualquier error podía costar la derrota.

Andrés Borregales fue el encargado de mandar a los Patriotas arriba en el marcador con un gol de campo, pero los Ravens respondieron con una anotación de Zay Flowers para recuperar la ventaja. Derrick Henry apareció en el último cuarto para llegar a las diagonales y así estar a dos posesiones de balón sobre sus rivales.

Sin embargo, Drake Maye y compañía no bajarían los brazos y, a nueve minutos de terminar el último cuarto, Kyle Williams logró seis puntos más; los Patriots fueron por la conversión, la cual fue válida, para ponerse a tres puntos de alcanzar a Baltimore en el tablero.

Nueva Inglaterra volvió a recuperar el balón con cinco minutos en el reloj y, en su oportunidad a la ofensiva, volvieron a anotar para irse 28-24 arriba en el marcador con dos minutos por jugar en el partido y la oportunidad de Ravens para ganar el partido.

Sin embargo, la defensiva de Patriots fue la que le dio la victoria y el pase a la postemporada al equipo de Mike Vrabel, pues con un minuto y 48 segundos en el cronómetro, lograron arrebatarle el balón de las manos al corredor de Baltimore, recuperando al ovoide para acabarse el tiempo.

Drake Maye volvió al emparrillado para terminar el partido; solo tuvo que correr en una de las oportunidades y poner la rodilla en tres ocasiones para así conseguir la victoria y asegurar el pase de los Patriots a la postemporada.

