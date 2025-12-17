“Los Colores del Istmo”, el nuevo documental de NFL Mundo inspirado en el crecimiento del flag football en Oaxaca

“Los Colores del Istmo” es el nombre de la nueva colección de documentales de NFL Mundo que aborda la llegada del flag football al Istmo de Tehuantepec, concretamente a la comunidad de San Blas Atempa, uno de los 570 municipios que hay en Oaxaca, una historia de pasión que aborda el crecimiento de este deporte en esta comunidad.

La historia de este trabajo está documentada en Alexander, el principal jugador de los Tigres de la Escuela Secundaria Técnica 69 de San Blas Atempa. Es un joven muxe (una identidad de tercer género arraigada en la cultura zapoteca del Istmo de Tehuantepec) que encuentra en el Tochito una vía para desenvolverse más allá de los estereotipos de género que existen sobre su orientación sexual.

"Los Colores del Istmo" es el nuevo documental de NFL Mundo. ı Foto: Cortesía

Apenas tres meses después de que el flag football ingresó al programa académico de la Escuela Secundaria Técnica 69, los Tigres se coronaron en el campeonato estatal Sub-12 y unos meses más tarde participaron en el Campeonato Nacional de Monterrey, Nuevo León.

La importancia del flag football entre los muxes

Izamná Crail, director de marketing de NFL México, señaló que “Los Colores del Istmo” se grabó en octubre del 2024 e hizo énfasis en la importancia de cómo el flag football se ganó un importante lugar entre los muxes.

“Dentro de toda la diversidad cultural y de género que hay en el Istmo de Tehuantepec, existe como este tercer género, que es el género de los muxes, y es un chico que se identifica como muxo, y cómo el flag football le ayudó a encontrar su lugar dentro de una comunidad deportiva y cultural muy fuerte que existe”, resaltó Izamná Crail.

El director de marketing de NFL México aseguró que mostrar el desarrollo del flag football en comunidades como la de San Blas Atempa permiten mostrar la manera en la que la gente encuentra un lugar en la comunidad.

"Los Colores del Istmo" es el nuevo documental de Mundo NFL. ı Foto: Cortesía

“Ver cómo el deporte cambia la vida, que creo que ese es uno de los objetivos primordiales que tenemos como liga, que la gente encuentre su lugar, participe, juegue y practique deporte. Estamos alineados en la forma de hacerlos y creo que abren el foco mucho de la trascendencia a nivel nacional que tiene el deporte”, aseveró.

¿Cuándo se difundirá “Los Colores del Istmo”?

El documental “Los Colores del Istmo” se difundirá en cuanto concluya la temporada de la NFL 2025, misma que llegará a su fin el próximo 8 de febrero con la celebración del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

NFL Mundo ganó dos premios de los Sports Emmy Awards, el más reciente de ellos con el ‘Sueño de las Cieneguitas’ en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

