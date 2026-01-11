Playoffs NFL 2025: Así se juegan AL MOMENTO los partidos de la Ronda Divisional

Los Rams jugarán la ronda divisional de los playoffs de la NFL después de eliminar a los Panthers.

Con la victoria de San Francisco 49ers sobre Philadelphia Eagles quedaron definidos los dos partidos en la ronda divisional de los playoffs de la NFL en la Conferencia Nacional, pero todavía faltan por conocerse los de la Conferencia Americana.

Los 49ers se convirtieron en el rival de los Seattle Seahawks, que descanso en la primera semana de la postemporada por ser el mejor equipo de la Conferencia Nacional durante la temporada regular.

En el otro partido de la ronda divisional de la NFC se verán las caras los Chicago Bears contra Los Angeles Rams, después de que en la ronda de comodines dejaron en el camino a los Green Bay Packers y a los Carolina Panthers.

Así se jugaría AL MOMENTO la ronda divisional de la NFL

Conferencia Nacional

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers (Lumen Field)

Chicago Bears vs Los Angeles Rams (Soldier Field)

Conferencia Americana

Denver Broncos vs Buffalo Bills

Panorama incierto en la Conferencia Americana

El triunfo de los Buffalo Bills sobre los Jacksonville Jaguars puso de momento a Josh Allen y compañía como contrincantes de los Denver Broncos.

Pero eso cambiaría si Los Angeles Chargers eliminan a los New England Patriots, pues en ese caso los de California enfrentarían a Broncos, los primeros sembrados en la AFC.

De ocurrir eso, los Buffalo Bills se medirían contra el vencedor del encuentro entre los Pittsburgh Steelers y los Houston Texans, que se enfrentan el lunes 12 de enero en el Acrisure Stadium.

En caso de una victoria de Pats sobre Chargers, el contrincante de los Broncos serían los Bills, dejando un duelo entre New England y el ganador del cotejo entre Texans y Steelers.

¿Cuándo se juega la ronda divisional de la NFL?

Los partidos correspondientes a la ronda divisional de la NFL se desarrollarán el próximo fin de semana, el sábado 17 y el domingo 18 de enero.

Los primeros dos encuentros se efectuarán el sábado 17 y los dos restantes el domingo 18. De estos enfrentamientos saldrán los finalistas de la Conferencia Americana y de la Nacional.

El Super Bowl LX de la NFL está programado para efectuarse el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers.

EVG