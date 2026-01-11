49ers elimina al campeón Eagles y se convierte en rival de Seahawks en la ronda divisional de la NFL

Los 49ers eliminaron a los campeones 49ers y se instalaron en la ronda divisional de los playoffs de la NFL.

Los San Francisco 49ers se convirtieron en el último equipo clasificado de la Conferencia Nacional a la ronda divisional en los playoffs de la NFL, luego de vencer por marcador de 23-19 a los Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field, donde dejaron tendidos a los actuales campeones de la liga frente a su público. Los 49ers enfrentarán a los Seattle Seahawks, los primeros sembrados de la NFC.

Brock Purdy lanzó su primer pase de anotación del encuentro a Demarcus Robinson para que San Francisco se fuera 7-0 arriba. Pero Philadelphia reaccionó pronto y se acercó a un punto gracias a la anotación de Dallas Goedert, aunque Jake Elliot falló la patada del punto extra.

PURDY TO CMC



49ERS TAKE THE LEAD



SFvsPHI on FOX/FOX One

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/WjWljDYb3I — NFL (@NFL) January 12, 2026

Los Eagles le dieron la vuelta a la tortilla con el touchdown convertido por Dallas Goedert a pase de Jalen Hurts, y esta vez Jake Elliot sí hizo efecto el punto extra.

TE RECOMENDAMOS: Futbol internacional Real Madrid vive el peor momento en su historia y este increíble dato lo revela

Los 49ers se acercaron tres puntos gracias al gol de campo de 36 yardas de Eddy Pineiro antes del descanso y el equipo local se fue al medio tiempo con ventaja de 13-10.

Con 2 minutos y 11 segundos restantes en el tercer cuarto, los Eagles aumentaron su ventaja con un gol de campo de 41 yardas de Jake Elliot, pero San Francisco solamente estaba a un touchdown de emparejar el duelo.

Los 49ers recuperaron la delantera en los primeros momentos del último cuarto con un touchdown de Christian McCaffrey. Juan Jennings convirtió el punto extra.

Philadelphia se puso de nueva cuenta al frente a falta de 8 minutos por jugar gracias a un gol de campo de 33 yardas de Jake Elliott.

Christian McCaffrey convirtió otro touchdown para que San Francisco, otra vez, se fuera adelante con 2 minutos y 54 segundos restantes.

¿Cuándo son los partidos de la ronda divisional?

Los partidos correspondientes a la ronda divisional de los playoffs de la NFL están programados para llevarse a cabo los próximos 17 y 18 de enero.

El sábado se realizarán los primeros dos encuentros de esta fase y el domingo los dos restantes. De esta ronda saldrán los finalistas de la Conferencia Nacional y de la Americana.

EVG