¡Oficial! Así se juegan las finales de Conferencia de la NFL para definir a los clasificados al Super Bowl

Los Seattle Seahawks jugarán como locales la final de la Conferencia Nacional de la NFL.

Quedaron definidas las finales de las Conferencias Nacional y Americana, de las cuales saldrán los clasificados al Super Bowl LX de la NFL. Ambos encuentros están programados para efectuarse el próximo domingo 25 de enero.

Todo comenzará en el Empower Field at Mile High, donde los Broncos serán locales contra los New England Patriots, en duelo que confrontará a los dos mejores equipos de la AFC a lo largo de la temporada regular.

Ese mismo día, el Lumen Field recibirá la definición de la Conferencia Nacional entre los locales Seattle Seahawks y Los Angeles Rams para conocer al segundo equipo clasificado al Super Bowl, a celebrarse el 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

Así se juegan las finales de Conferencia NFL

Final Conferencia Americana

Denver Broncos vs New England Patriots (Domingo 25 de enero, Empower Field at Mile High, 14:00 horas)

Final Conferencia Nacional

Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams (Domingo 25 de enero, 17:30 horas, Lumen Field)

¿Quién ganó el último Super Bowl de la NFL?

La NFL tendrá un nuevo campeón, pues los Philadelphia Eagles fueron los vencedores en la edición más reciente del Super Bowl.

Los Eagles derrotaron por marcador de 40-22 a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX, que tuvo como sede el Caesars Superdome de Las Vegas, Nevada.

