Real Madrid golea en el debut de Álvaro Arbeloa en la Champions League

Con doblete de Kylian Mbappé incluido, el Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco, para el primer triunfo de Álvaro Arbeloa como DT en la Champions League.

Otro elemento destacado en el duelo fue Vinicius Junior, quien convirtió los abucheos de sus propios aficionados en aplausos al anotar en la paliza que el gigante español le propinó al cuadro francés.

Además de Mbappé y Vini Jr., por los merengues anotaron, Thilo Kehrer (gol en propia puerta), Franco Mastantuno y Jude Bellingham, quien celebró como si tomara algo, haciendo alusión y burla a los comentarios que señalan que se la pasa de fiesta en Madrid.

En otro partido, el Arsenal se convirtió en el primer equipo en asegurar la clasificación directa para los octavos de final tras salir victorioso 3-1 en el feudo del Inter de Milán, manteniendo su paso inmaculado en la fase de liga tras siete jornadas.

Y en otro campanazo de la jornada, el Sporting de Lisboa venció al PSG 2-1 gracias a un gol a los 90 minutos del delantero colombiano Luis Suárez.

Los actuales monarcas de la Liga de Campeones de Europa tendrán que exigirse en la última jornada la próxima semana para clasificarse automáticamente a los octavos de final y evitar tener que pasar por los playoffs, que se juegan a doble partido por segunda temporada consecutiva.

El PSG retrocedió al quinto lugar y el Manchester City al séptimo, y es probable que ambos caigan más después de los partidos del miércoles.

Los ocho primeros de la fase de liga avanzan directamente a los octavos de final. Muchos de los mejores equipos de Europa están luchando para evitar caer en las posiciones 9-24 y tener que transitar por los playoffs.

