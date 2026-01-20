Real Madrid y Mónaco vuelven a chocar en Champions tras 22 años

La Champions League regresa esta semana con la celebración de los partidos de la séptima y penúltima jornada de la fase de liga, y uno de ellos es el encuentro entre Real Madrid y Mónaco, que no se enfrentan desde el 2004, cuando el equipo de la Ligue 1 dio la sorpresa al eliminar a los entonces Galácticos en los cuartos de final de la justa más importante de Europa.

El duelo se lleva a cabo este martes en el Estadio Santiago Bernabéu, donde hace 22 años los merengues se impusieron 4-2 a Les Rouge et Blanc, pero quedaron eliminados porque una semana más tarde perdieron 3-1 en el Estadio Luis II, y aunque no perdieron el global quedaron fuera del torneo porque los monegascos convirtieron más goles de visitantes.

El Dato: Kylian Mbappé marcó 27 goles en 60 partidos con el Mónaco entre 2015 y 2017; Aurélien Tchouaméni vio puerta ocho veces en 95 partidos con el club del Principado.

El partido de esta semana no es menos importante, pues solamente hay tres puntos de diferencia entre ambos clubes. El Real Madrid es séptimo con 12 unidades, por lo que el triunfo es vital en busca del pase directo a los octavos de final, mientras que el Mónaco marcha decimonoveno con nueve puntos, y de momento está en zona de playoffs.

Real Madrid y Chelsea reanudan su participación en la Champions League esta semana después del parón invernal con nuevos técnicos que dirigirán en la competición por primera vez. Los ceses en los banquillos es un tema fuerte en una temporada donde la paciencia se ha agotado en la sala de juntas y 11 de los 36 clubes de la Liga de Campeones han cambiado de entrenador.

Nueve de los 11 fueron despedidos. El último fue Xabi Alonso hace una semana cuando el Madrid lo removió después de apenas siete meses y bien posicionado (en el séptimo lugar) en la clasificación de la Liga de Campeones.

13 goles suma el Real Madrid en lo que va de la Champions

Álvaro Arbeloa, el nuevo timonel, dirigirá apenas el tercer partido de su carrera al recibir al Mónaco el miércoles. La última vez que el Madrid presentó a un estratega novato a mitad de temporada resultó en atino: el nombramiento de Zinedine Zidane en enero de 2016 llevó a tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones de Europa.

Chelsea reemplazó a Enzo Maresca, el técnico que les sacó campeones del Mundial de Clubes, con Liam Rosenior, quien había llevado al club hermano Estrasburgo a liderar la clasificación de la Conference League de tercera categoría, y recibirá a Pafos el miércoles.

El Mónaco y el Pafos también han cambiado de entrenadores. Mónaco despidió a Adi Hütter en octubre y acudió a otro equipo de la Liga de Campeones, Union Saint-Gilloise, para atraer a su técnico campeón de la liga belga, Sébastien Pocognoli.

Juan Carlos Carcedo, el español que inició la campaña al mando del Pafos, arregló su salida este mes para regresar al Spartak de Moscú. Pafos contrató a Albert Celades, otro español, que fue parte del Real Madrid que ganó la Liga de Campeones en 2002 y más tarde jugó en los New York Red Bulls.

El Ajax, Atalanta (quinto en la clasificación) Benfica, Club Brujas, Juventus y Bayer Leverkusen también despidieron a sus técnicos. El Leverkusen echó al entrenador Erik ten Hag antes de que comenzara la Liga de Campeones.

Benfica despidió a Bruno Lage un día después de una derrota en casa en el partido inaugural contra Qarabag y contrató a José Mourinho. El dos veces campeón de Europa fue despedido en Fenerbahce por perder en los playoffs de clasificación ante el Benfica.

Pocos se sorprenderían si Tottenham se une a la lista antes de la ronda final de partidos de la fase de apertura de la Liga de Campeones la próxima semana.

La estabilidad impera en el Arsenal y el Inter de Milán, los líderes de la Liga Premier y la Serie A que se enfrentan en el partido de mayor perfil de la semana, uno que enfrenta al primero de la tabla contra el sexto.

El Arsenal, de Mikel Arteta, es el único equipo con el pleno de seis victorias y ahora regresa al escenario de su única derrota en la fase de liga de la temporada pasada. Entonces, un penal de Hakan Çalhanoğlu fue decisivo en San Siro.

El Inter estuvo a la par del Arsenal durante cuatro rondas en su primera temporada dirigido por Cristian Chivu, pero luego perdió partidos consecutivos contra el Atlético de Madrid y Liverpool.

El Inter probablemente necesita evitar una tercera derrota para mantenerse en camino hacia los octavos de final. La temporada pasada se necesitaron 16 puntos para asegurar un lugar entre los ocho primeros y evitar la ronda de playoffs en febrero.

Cuando la UEFA confeccionó el calendario de partidos en el caluroso y húmedo Mónaco en agosto, una pregunta clave era quién tendría que visitar el Círculo Ártico en enero.

La respuesta fue el Manchester City, que jugará en Bodø/Glimt el martes.

Aun así, las temperaturas pronosticadas a la hora del partido están apenas por debajo del punto de congelación en la tarde temprana en la natal Noruega del delantero Erling Haaland.

El Manchester City, campeón europeo de 2023, ya tiene 13 puntos en el cuarto lugar, a diferencia del drama del último día en enero pasado, cuando necesitaron ganar para entrar en los playoffs de eliminación directa en el puesto 22 de la clasificación.

Dos equipos en el lejano oriente de Europa (Qarabag y Kairat Almaty) tienen ambos partidos en casa esta semana porque sus zonas horarias distantes significan que no serán anfitriones en la decisiva última ronda.

Los 18 partidos del 29 de enero deben comenzar simultáneamente para garantizar el juego limpio, a las 9 de la noche en Europa Central, cuando serían la 1 de la mañana en Almaty, Kazajistán.