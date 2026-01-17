¿Ya olvidó al Real Madrid? Xabi Alonso, a nada de fichar con este grande de Europa

Xabi Alonso ya habría encontrado nuevo club menos de una semana después de haber dejado el timón del Real Madrid.

Xabi Alonso estaría cerca de ser anunciado como nuevo entrenador del Liverpool, cuando todavía no tiene ni una semana de haber dejado de ser el entrenador del Real Madrid, donde fue reemplazado por Álvaro Arbeloa.

De acuerdo con reportes desde Inglaterra, el exjugador español tendría un acuerdo con los Reds para sustituir al neerlandés Arne Slot ante los malos resultados del club, que este fin de semana igualó 1-1 como local contra el Burnley en la Jornada 22 de la Premier League.

🚨 EXCL Arne Slot would be sacked after the draw with Burnley today at Anfield fell the owners disappointed after backing him for months.



IT’s OVER! 👋❌



Talks are already underway for new manager to replace Arne Slot with Alonso roping the list.



Xavi Alonso; keen and hungry… pic.twitter.com/qYz0dy5BNw — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) January 17, 2026

“Ya están en marcha las negociaciones para un nuevo entrenador que sustituya a Arne Slot, con (Xabi) Alonso liderando la lista. Xabi Alonso; con ganas de volver al Liverpool tras su polémica con el Madrid”, reveló la cuenta de X @topskillsportsuk.

El pasado de Xabi Alonso con el Liverpool

Xabi Alonso conoce muy bien al Liverpool, pues ahí vivió parte de su mejor carrera como futbolista entre el 2004 y el 2009.

El nacido en Tolosa, Guipúzcoa, ganó cuatro títulos durante su etapa con los Reds, pues obtuvo una FA Cup, una Community Shield, una Champions League y una Supercopa de Europa.

Xabi Alonso jugó 210 partidos oficiales en toda clase de competencias con el Liverpool, club con el que registró 18 goles y 20 asistencias.

Aficionados en redes sociales especulan con la posibilidad de que el campeón mundial en Sudáfrica 2010 tuviera un preacuerdo con el equipo inglés desde antes de su salida del Real Madrid.

Real Madrid logra su primer triunfo desde la salida de Xabi Alonso

Kylian Mbappé y Raúl Asencio anotaron los goles con los que el Real Madrid se impuso 2-0 al Levante para conseguir su primera victoria desde la salida de Xabi Alonso.

Los dos tantos de los merengues fueron en la parte complementaria del duelo celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, el segundo para Álvaro Arbeloa en el timón.

Se trató del segundo compromiso del Real Madrid con Álvaro Arbeloa en el banquillo, luego de que a mitad de semana sufrió una agónica y dolorosa derrota a manos del Albacete que derivó en la eliminación del club en la Copa del Rey, en la fase de octavos de final.

EVG