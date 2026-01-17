Jorge Campos no tiene piedad y destroza a un histórico del Tricolor: “El peor de la historia de México”

La ciudad de Monterrey recibe un juego de leyendas entre futbolistas icónicos de la Selección Mexicana y estrellas internacionales. Previo al duelo, el exportero Jorge Campos, uno de los rostros más reconocidos del balompié azteca, explotó ante uno de los referentes modernos del Tricolor, asegurando que es “el peor en la historia” del país.

El Brody fue invitado al juego de leyendas, pero con el equipo internacional, lo que generó que Miguel Layún le dijera “traidor”. Campo, fiel a su costumbre y carismática personalidad, bromeó con los medios de comunicación sobre las palabras del exjugador del América y dijo que “no existe como futbolista”.

Jorge Campos, legendario portero de la Selección Mexicana ı Foto: Mexsport

“No existe. No me gusta jugar con él. Es el jugador más malo que ha tenido México en la historia. Como me criticó ahora lo voy a criticar; yo no tengo la culpa de que me hayan convocado los internacionales”, comentó Jorge Campos en broma sobre Miguel Layún.

La convocatoria de Campos en el equipo de leyendas internacionales generaron ‘división’, pues el exportero de los Pumas de la UNAM también le mandó un recadito a su excompañero de la Selección Mexicana y actual compañero en TV Azteca, Luis Roberto Alves Zague

“Soy internacional, discúlpenme Layún y Zague; hubieras metido el de cabeza (contra Noruega en 1994). Que no hablen. No, es disfrutar el momento y yo no tengo la culpa de que me hayan invitado los internacionales”, señaló el arquero nacido en Acapulco.

¿Cuándo es el juego de leyendas?

El juego de leyendas se realiza en el Estadio BBVA de Monterrey, y es parte de las celebraciones de cara a la Copa del Mundo 2026. La ciudad es una de las tres sedes de México en el torneo de la FIFA, por lo que regalará a los aficionados la oportunidad de ver en directo a grandes jugadores de todo el mundo.

Por el lado de la Selección Mexicana, las leyendas convocados son: Luis Hernández, Jared Borgetti, Miguel Layún, Oribe Peralta, Andrés Guardado, Francisco Palencia, Antonio Naelson ‘Sinha’, Marco Fabián, Óscar Pérez, Moisés Muñoz, Zague, Hiram Mier y Héctor Moreno.

Del otro lado, en la escuadra de leyendas internacionales, se encuentran: Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Carles Puyol, Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Busquets, René Higuita, Wesley Sneijder, Pepe, Cafú y Jorge Campos.

aar