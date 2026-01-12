¡OFICIAL! Real Madrid despide a Xabi Alonso tras su fracaso ante el Barcelona y el vestidor roto

El Real Madrid anunció a través de sus redes sociales que la historia de Xabi Alonso en el cuadro merengue llegó a su fin después de perder la final de la Supercopa de España.

Una fuerte e inesperada noticia fue la que dio el Real Madrid después de que el equipo regresara a la capital española tras caer en la gran final de la Supercopa de España ante el Barcelona, pues anunciaron que Xabi Alonso deja de ser el entrenador del conjunto merengue.

Xabi Alonso y una gestión de sólo 7 meses

Después de 7 meses al frente del Real Madrid, el entrenador español no consiguió los resultados esperados por parte de la directiva y perder otro título ante el acérrimo rival, el Barcelona, fue la gota que derramó el vaso para que su etapa como estratega en el equipo blanco llegue a su fin.

En su fugaz paso por el Real Madrid, Xabi Alonso no pudo sumar ningún título a pesar de competir tanto en el Mundial de Clubes como estar en la final de la Supercopa de España, además de cederle el primer lugar de la tabla general de LaLiga al Barcelona después de vencerlos en el primer Clásico de la temporada y perder puntos en las jornadas posteriores.

Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del Real Madrid

Por otra parte, el Real Madrid comunicó a través de su página oficial que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo.

Álvaro Arbeloa fue el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y desarrolló toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó ocho títulos: dos Copas de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.