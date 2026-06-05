Lucha Libre

Las imperdibles carteleras del CMLL para este fin de semana del 6 y 7 de junio; Funciones y horarios

Las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre prometen muchas emociones el fin de semana del 6 y 7 de junio en la Arena Coliseo y en la Arena México

Muchas emociones se esperan el fin de semana del 6 y 7 de junio en las funciones del CMLL.
Muchas emociones se esperan el fin de semana del 6 y 7 de junio en las funciones del CMLL. Foto: Cortesía CMLL
Por:
Enrique Villanueva

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) promete grandes emociones para los aficionados con las funciones que tiene programadas para este sábado 6 y domingo 7 de junio, las cuales se realizarán en la Arena Coliseo y en la Arena México, respectivamente.

La lucha estelar en la primera lucha del fin de semana reunirá a Templario y Komander, quienes enfrentarán a Villano III Jr. y Ángel de Oro en un llamativo duelo de relevos en el conocido como Embudo de Perú 77, donde las emociones comienzan a partir de las 19:30 horas.

Un día después en el conocido Domingo Familiar en la Catedral de la lucha libre, los protagonistas serán Místico y Komander, que en la lucha estelar se medirán ante Volador Jr. y Black Tiger. La actividad inicia a las 17:00 horas.

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Cartelera completa del sábado 6 de junio en la Arena Coliseo

  • Lucha Estelar en Relevos: Komander y Templario vs. Ángel de Oro y Villano III Jr.
  • Lucha Semifinal Mano a Mano (CMLL vs ROH): Último Guerrero vs. The Beast Mortos
  • Evento Especial de Amazonas: Marcela, Skadi y La Jarochita vs. Lady Frost, Reyna Isis y Princesa Sugehit
  • Tercera lucha en relevos: Blue Panther Jr. y Dark Panther vs. Guerrero Maya Jr. y Crixus
  • Segunda lucha en relevos: Hijo del Pantera y Pantera Jr. vs. Robin y Disturbio
  • Primera lucha: El Vigía y Blue Shark vs. Kamelot y Rey Espartano

Cartelera completa del domingo 7 de junio en la Arena México

  • Lucha Estelar en Relevos: Místico y Komander vs. Volador Jr. y Black Tiger
  • Lucha Semifinal (CMLL vs ROH): Gran Guerrero y Stuka Jr. vs. The Beast Mortos y
  • Sammy Guevara
  • Evento Especial en Relevos Atómicos: Volcano, Fuego, Futuro y Max Star vs. Terrible,
  • El Elemental, Explosivo y Máquina Letal
  • Tercera lucha de Amazonas: Lady Frost y Keyra vs. Dark Silueta y Valkyria
  • Segunda lucha México vs Japón y Estados Unidos: Magia Blanca, Tornado y Rey
  • Pegassus vs. Okumura, Shoma Kato y Dark Magic
  • Primera lucha: Karma vs. Troglodita

¿Dónde se pueden ver EN VIVO las funciones del CMLL?

Los aficionados que quieran seguir y disfrutar en vivo las funciones del CMLL se tienen que suscribir a la Membresía del canal de YouTube del organismo, donde se transmiten las mismas y se muestra contenido exclusivo.

Las entradas para las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre están a la venta en las taquillas de la Arena Coliseo y de la Arena México, además de que también pueden conseguirse en Ticketmaster.

EVG

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