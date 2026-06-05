Las imperdibles carteleras del CMLL para este fin de semana del 6 y 7 de junio; Funciones y horarios

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) promete grandes emociones para los aficionados con las funciones que tiene programadas para este sábado 6 y domingo 7 de junio, las cuales se realizarán en la Arena Coliseo y en la Arena México, respectivamente.
La lucha estelar en la primera lucha del fin de semana reunirá a Templario y Komander, quienes enfrentarán a Villano III Jr. y Ángel de Oro en un llamativo duelo de relevos en el conocido como Embudo de Perú 77, donde las emociones comienzan a partir de las 19:30 horas.
Un día después en el conocido Domingo Familiar en la Catedral de la lucha libre, los protagonistas serán Místico y Komander, que en la lucha estelar se medirán ante Volador Jr. y Black Tiger. La actividad inicia a las 17:00 horas.
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Cartelera completa del sábado 6 de junio en la Arena Coliseo
- Lucha Estelar en Relevos: Komander y Templario vs. Ángel de Oro y Villano III Jr.
- Lucha Semifinal Mano a Mano (CMLL vs ROH): Último Guerrero vs. The Beast Mortos
- Evento Especial de Amazonas: Marcela, Skadi y La Jarochita vs. Lady Frost, Reyna Isis y Princesa Sugehit
- Tercera lucha en relevos: Blue Panther Jr. y Dark Panther vs. Guerrero Maya Jr. y Crixus
- Segunda lucha en relevos: Hijo del Pantera y Pantera Jr. vs. Robin y Disturbio
- Primera lucha: El Vigía y Blue Shark vs. Kamelot y Rey Espartano
Cartelera completa del domingo 7 de junio en la Arena México
- Lucha Estelar en Relevos: Místico y Komander vs. Volador Jr. y Black Tiger
- Lucha Semifinal (CMLL vs ROH): Gran Guerrero y Stuka Jr. vs. The Beast Mortos y
- Sammy Guevara
- Evento Especial en Relevos Atómicos: Volcano, Fuego, Futuro y Max Star vs. Terrible,
- El Elemental, Explosivo y Máquina Letal
- Tercera lucha de Amazonas: Lady Frost y Keyra vs. Dark Silueta y Valkyria
- Segunda lucha México vs Japón y Estados Unidos: Magia Blanca, Tornado y Rey
- Pegassus vs. Okumura, Shoma Kato y Dark Magic
- Primera lucha: Karma vs. Troglodita
¿Dónde se pueden ver EN VIVO las funciones del CMLL?
Los aficionados que quieran seguir y disfrutar en vivo las funciones del CMLL se tienen que suscribir a la Membresía del canal de YouTube del organismo, donde se transmiten las mismas y se muestra contenido exclusivo.
Las entradas para las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre están a la venta en las taquillas de la Arena Coliseo y de la Arena México, además de que también pueden conseguirse en Ticketmaster.
EVG