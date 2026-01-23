Carlos Alcaraz vence al francés Corentin Moutet en el Abierto de Australia con gran exhibición

Carlos Alcaraz reconoció que, aunque ganó su partido de tercera ronda, perdió la batalla de los drop shots contra Corentin Moutet. El español de 22 años está en el Abierto de Australia buscando completar el Grand Slam en su carrera.

El zurdo Moutet enredó las cosas para Alcaraz en un ambiente casi festivo el viernes en la arena Rod Laver, con su combinación de drop shots, slice, tweeners, medias voleas, voleas anguladas e incluso un saque por debajo del brazo que mantuvieron en alerta al número 1 del mundo.

La victoria por 6-2, 6-4, 6-1 sobre el 32do preclasificado parecía bastante convincente, pero el partido estuvo lejos de ser rutinario.

“Cuando juegas contra alguien como Corentin, no sabes qué vendrá después”, dijo Alcaraz en su entrevista televisiva sobre la cancha. “Me divertí mucho en la pista. Como pudieron ver, ambos logramos grandes tiros. Grandes puntos”.

Alcaraz se rió al reflexionar sobre su sorpresa cerca del final del primer set, cuando estaba harto de perseguir drop shots y le dijo a su equipo: “No voy a correr para atraparlos”.

“Estaba cansado de ir hacia adelante a la red”, dijo. El español añadió que había mirado las estadísticas y, con una leve exageración, pensó: “¿He ido a la red 55 veces?”

“Pensé que estábamos en una competencia de drop shots, ¡pero él ganó!”, subrayó. Hubo momentos de tensión, como en el segundo set cuando Alcaraz cedió una ventaja 3-0. El francés de 26 años se lanzó a una racha de cuatro juegos.

Siempre espectacular, Alcaraz también aportó algunos de sus propios trucos y tweeners. Eso le ayudó a mantener la compostura.

En la primera ronda, Moutet fue abucheado por el público por su saque por debajo del brazo en un punto de partido. Hubo mucho más amor del público australiano esta vez.

Después de ganar un punto cerca del final del partido con un globo perfecto y profundo en la esquina, hizo una celebración icónica con el puño. Cuando conservó su servicio en ese juego con una volea ganadora, lo marcó quitándose la gorra.

Alcaraz jugará el domingo contra el número 19 Tommy Paul. El estadounidense avanzó cuando el español Alejandro Davidovich Fokina se retiró por una lesión después de perder los dos primeros sets 6-1, 6-1.

En los partidos nocturnos, el número tres Alexander Zverev, subcampeón de la pasada edición, avanzó con una victoria 7-5, 4-6, 6-3, 6-1 sobre Cameron Norrie y se las verá en octavos de final con el argentino Francisco Cerúndolo. El número seis Alex de Miñaur eliminó 6-3, 6-4, 7-5 a Frances Tiafoe.

aar