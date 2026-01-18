Recogepelotas del Australian Open cae terriblemente desmayada y el partido se detiene en busca de ayuda (VIDEO)

En el arranque del Australian Open se vivió un momento de tensión en la cancha del 1573 Arena, pues una recogepelotas que estaba apoyando en uno de los partidos del sábado cayó terriblemente desmayada a un costado de la silla del juez, deteniendo por completo las acciones del encuentro.

Zeynep Sonmez le pidió a su rival Yekaterina Aleksándrova que detuviera su saque y la tenista turca se acercó de inmediato donde se encontraba la joven, esto con el fin de apoyarla después de que se desmayó, pues en el video se puede ver que la recogepelotas cayó al piso y se paró de inmediato, aunque se encontraba en pésimas condiciones para seguir.

La recogepelotas fue cargada por Zeynep Sonmez y la tenista la llevó a una silla que se encontraba en la sombra. La chica fue apoyada por los médicos dentro de la cancha y, cuando pudo caminar sin problema, fue retirada del recinto entre aplausos del público.

El susto del día en Melbourne ❤️‍🩹



Zeynep Sonmez ayudó a una joven recogepelotas que colapsó durante el partido.#AusOpen #AO26 pic.twitter.com/WzzN80eM5J — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2026

El Australian Open es el Grand Slam con mayor temperatura de los cuatro

La temporada de tenis inicia con uno de los cuatro Grand Slams, el Australian Open; sin embargo, este torneo llega a ser uno de los más exigentes del año por las condiciones en las que tienen que jugar las y los tenistas.

En ocasiones, las temperaturas llegan a rebasar los 30 grados centígrados y, por el material de que están hechas las canchas, aumenta el calor dentro del recinto; es por eso que las y los atletas deben mantenerse hidratados en todo momento para no sufrir alguna descompensación y caer desmayados en la pista.

Otra de las víctimas del sol de Melbourne fue la mexicana Renata Zarazúa, quien compartió en sus redes sociales las fuertes quemaduras que sufrió en la espalda, después de disputar el torneo Hobart International en Australia.

La tenista mexicana Renata Zarazúa expuso en redes sociales las quemaduras solares que sufrió en la espalda durante su participación en el Hobart International, torneo preparatorio para el Abierto de Australia. pic.twitter.com/koc0jldWY6 — Chikistrakiz (@chikistrakiz) January 14, 2026

Sinner y Alcaraz arrancan la carrera por los títulos de Grand Slam

Después de vivir un 2025 en el que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputaron y se llevaron los cuatro títulos de Grand Slam, parece que en 2026 tendremos la misma tónica entre el italiano y el español.

Esta edición será un tanto importante para Carlos Alcaraz, pues el ‘Niño Maravilla’ nunca ha ganado el título en Melbourne, mientras que el campeón defensor del trofeo del Australian Open es Jannik Sinner.

Al ser los primeros dos puestos del ranking ATP, la única manera de que se puedan encontrar en el primer Grand Slam del año es en la gran final.

DCO