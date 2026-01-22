¡Escándalo! Afición de la Selección Mexicana acusa tremendo abuso por parte de Adidas

La Selección Mexicana se prepara para afrontar sus últimos partidos amistosos a seis meses de arrancar la Copa del Mundo y Adidas presentó un diseño inspirado en la indumentaria que utilizó México durante la edición de 1986, la cual tiene una base verde, con detalles en color blanco y rojo, además de traer el escudo que portaba el Tricolor en ese momento.

Sin embargo, la situación comenzó a tornarse gris para la marca de las tres rayas después del lanzamiento, pues la afición mexicana se dio cuenta de que la sudadera que lucieron los jugadores en la llegada al estadio para el partido ante Panamá es más barata si se compra en la página de España y más cara adquirirla en México.

Este es el precio de la chamarra de la Selección Mexicana en México. ı Foto: Captura de Pantalla

Este es el precio de la chamarra de la Selección Mexicana en España y en México

Adidas lanzó esta chamarra a seis meses de arrancar la Copa del Mundo y muchos aficionados ya buscan adquirirla para ocuparla cuando el torneo de la FIFA comience en nuestro país, aunque esta gran diferencia de precio entre México y España es abismal.

En nuestro país, la indumentaria del Tricolor tiene un precio de 3 mil 999 pesos mexicanos, mientras que en el país de la Unión Europea se puede conseguir en 120 euros, lo que equivale a 2 mil 459 pesos mexicanos, una diferencia de mil 540 pesos, es por eso que la afición comenzó a quejarse en redes sociales sobre los precios que impone Adidas.

Mientras que la playera que estrenó la marca alemana para la Selección Mexicana tiene un costo de 2 mil 499 pesos en México y de 110 euros en España, que haciendo la conversión son 2 mil 254 pesos mexicanos, una diferencia de 245 pesos entre la página que vende en nuestro país y la que ofrece productos para el territorio español.

Este es el precio de la chamarra de la Selección Mexicana en España. ı Foto: Captura de Pantalla

Adidas aún falta por presentar la indumentaria de visitante de México

Adidas dio a conocer la playera de local de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026, la cual han ocupado en los últimos partidos amistosos y está inspirada en la que México utilizó en la edición de Francia 1998, con el calendario azteca como el elemento más vistoso del diseño.

A falta de seis meses para la Copa del Mundo, la marca de las tres rayas todavía tiene pendiente el lanzamiento de la playera de visitante del Tricolor, la cual se filtró hace unas semanas y, si todo sale como se espera, sería un modelo totalmente blanco, con el logo de Adidas Originals y con algunos detalles en color rojo y negro.

Este lanzamiento podría darse en los próximos meses, pues el equipo de Javier Aguirre necesita tener tanto la playera de local como la de visitante antes de pararse en la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse a Sudáfrica en la inauguración del Mundial.

