¡OFICIAL! Richard Ledezma y Brian Gutiérrez reciben permiso de FIFA para jugar con la Selección Mexicana

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez podrán tener sus primeros minutos con la Selección Mexicana en los amistosos contra Panamá y Bolivia. La FMF emitió un comunicado en el que informó que la FIFA confirmó la elegibilidad de los jugadores de Chivas, ambos con pasado en selecciones menores de Estados Unidos, país al que también representaron en partidos de preparación.

“La Federación Mexicana de Futbol informa que FIFA ha confirmado la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a nuestra Selección Nacional. Por lo tanto, ambos jugadores podrán participar en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia”, indica el breve comunicado de la FMF.

La FMF informa: 🗒️ pic.twitter.com/X6rtwbn2dy — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) January 21, 2026

El pasado de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez con Estados Unidos

El lateral derecho Richard Ledezma jugó seis partidos con la Sub-20 de Estados Unidos, además de que participó en tres con la Sub-23, esto entre 2018 y 2019.

El jugador de las Chivas desde el Apertura 2025 también tiene un antecedente con el equipo mayor del vecino del norte, pues disputó 22 minutos en un amistoso contra Panamá en noviembre del 2020, mismo que acabó con goleada de 6-2 en favor de los entonces dirigidos por Gregg Berhalter.

Por su parte, el mediocentro ofensivo Brian Gutiérrez tuvo participación en siete duelos con la Sub-20 de Estados Unidos y en dos con la categoría Sub-23, lo cual sucedió entre el 2021 y el 2023.

Con la mayor, el futbolista de Chivas a partir del actual Clausura 2026 jugó dos partidos amistosos con el conjunto de las barras y las estrellas en enero del 2025, en los triunfos sobre Venezuela (3-1) y Costa Rica (3-0) con 73 y 45 minutos.

Selección Mexicana tiene sus primeros compromisos en el 2026

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez pueden tener sus primeros minutos con la Selección Mexicana este jueves 22 de enero, cuando los dirigidos por Javier Aguirre enfrentan a Panamá en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

Tres días más tarde, el domingo 25, el Tricolor se mide ante Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La Selección Mexicana solamente contará con elementos de la Liga MX para estos encuentros, esto debido a que no se celebran en el marco de una Fecha FIFA.

EVG