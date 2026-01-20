Keylor Navas se iría de Pumas antes de lo pensado; un millonario equipo de la Liga MX lanzaría una oferta

Keylor Navas recibiría una millonaria oferta de otro club de la Liga MX para dejar a Pumas.

El portero costarricense Keylor Navas podría dejar las filas de Pumas, pero continuaría su carrera en la Liga MX y lo haría con el Monterrey, que haría una millonaria oferta para hacerse de los servicios del veterano guardameta, quien disputa su segunda campaña con los del Pedregal.

De acuerdo con información de Yashin Quesada, de Columbia Deportiva de Costa Rica, la directiva de Rayados, encabezada por José Antonio ‘Tato’ Noriega, ya comenzó a sondear para preguntar por los servicios del experimentado cancerbero centroamericano.

Yashin Quesada, sin embargo, también señaló que el Monterrey quiere unir a su plantilla a Keylor Navas para el Apertura 2026, el torneo posterior a la Copa del Mundo, y que está dispuesto a pagar la cláusula que sea necesaria para fichar al exReal Madrid.

¿Cuándo vence el contrato de Keylor Navas con Pumas?

El costarricense Keylor Navas tiene contrato con los Pumas hasta junio de este año, por lo que su vínculo con los auriazules concluye en cuanto finalice la participación del club en el actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El experimentado cancerbero de 39 años llegó a las filas del equipo de la UNAM procedente del Newell’s Old Boys, equipo con el que tenía contrato hasta diciembre del 2026, y estaba la opción de extenderlo otro año.

El mexicano Luis Cárdenas ha sido el portero titular del Monterrey desde la Liguilla del Apertura 2025, pero Rayados buscaría un portero de más jerarquía y Keylor Navas entra en ese perfil.

Sin embargo, hasta el momento todo es un rumor, y mientras tanto Keylor Navas y Pumas se enfocan en tener un mejor desempeño que en el Apertura 2025, pues en este Clausura 2026 no habrá play-in y los ocho primeros clasificarán a la Liguilla.

¿Cuántas veces ha dejado Keylor Navas su meta imbatida con Pumas?

Keylor Navas ha disputado hasta el momento 20 partidos con Pumas y solamente en tres de ellos dejó su arco en cero, y todos esos juegos fueron en la fase regular del Apertura 2025, su primer torneo en la Liga MX.

El costarricense ha recibido 27 anotaciones hasta el momento como arquero de los auriazules, con los que en el primer semestre del 2026 también disputará la Concachampions.

Keylor Navas se convirtió en capitán de Pumas desde su llegada al equipo capitalino, con el que ha sido héroe en varios encuentros gracias a sus destacadas intervenciones bajo los tres postes.

