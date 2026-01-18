Pumas rescata el empate en casa ante León gracias al primer gol de Juninho en la Liga MX

Pumas recibió a León en Ciudad Universitaria para la Jornada 3 del Clausura 2026.

Los Pumas abrieron las puertas del Estadio Olímpico Universitario para recibir al Club León en la Jornada 3 del Clausura 2026, partido que fue bastante complicado para los auriazules pero con el primer gol de Juninho en la Liga MX lograron rescatar un punto ante los Panzas Verdes.

El marcador se inauguró temprano en el encuentro, fue al minuto 9 de tiempo corrido cuando la defensa de los Pumas perdió la marca dentro del área en un tiro de esquina, factor que aprovechó Diber Cambindo y con un remate de cabeza mandó la esférica al segundo poste para vencer a Keylor Navas.

La primera parte terminó con la ventaja para los dirigidos por Nacho Ambriz, en una cancha complicada por el horario y la altura, pues el cansancio en los Panzas Verdes se vio en el segundo tiempo cuando los Pumas comenzaron a mejorar para tener todas las oportunidades de peligro frente al marco de Oscar García.

Fue al minuto 52 de tiempo corrido cuando Efraín Juárez decidió sacar del campo a Jordan Carrillo y en su lugar poner a su nuevo refuerzo Juninho, quien le otorgó el empate al conjunto de la UNAM.

Pumas fue superior al León en el segundo tiempo y al minuto 75 de juego Alan Medina tomó la pelota en la banda izquierda y mandó un centro certero al corazón del área, donde Juninho se encontró con la pelota para rematar de cabeza al segundo poste de Oscar García y darle un punto a los auriazules en la tercera fecha del torneo.