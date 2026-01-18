¡Se estrena en casa! Así fue el primer GOLAZO de Juninho con Pumas en la Liga MX (VIDEO)

Los Pumas realizaron un gran mercado de fichajes para este Clausura 2026 y uno de sus refuerzos fue el delantero brasileño Juninho Vieira, quien ha sido el titular del conjunto auriazul por las lesiones de Guillermo Martínez y José Juan Macías, aunque en este encuentro entró de cambio para estrenarse con su nuevo equipo ante el León.

Juninho llevaba dos partidos con los Pumas sin conseguir su primera anotación como auriazul, pero en la búsqueda del empate ante los Panzas Verdes fue como el brasileño demostró sus habilidades dentro del área y consiguió darle el empate al conjunto dirigido por Efraín Juárez.

Después de un gran centro por parte de Alan Medina desde la banda izquierda, Juninho le ganó la marca al defensa rival y se levantó en el área para rematar de cabeza al segundo poste de Oscar García, venciendo al arquero mexicano al minuto 75 de juego.