¿Se va Keylor Navas de Pumas? Gigante del extranjero ya tiene lista la propuesta para llevarse al portero

A Keylor Navas le quedan seis meses de contrato con Pumas, pero el veterano portero costarricense estaría en la mira de un club del extranjero, concretamente del Saprissa, equipo con el que debutó profesionalmente en el 2055, de acuerdo con reportes de Bolavip.

El club en el que se formó el actual cancerbero de los auriazules es el actual subcampeón de Costa Rica, y tiene la intención de repatriar al exReal Madrid ante el reciente retiro de Esteban Alvarado, quien fue el guardameta del Monstruo en los últimos tres años.

Los aficionados de Saprissa sueñan con ver de regreso a Keylor Navas, quien tiene ligamen con Pumas hasta junio de 2026. https://t.co/WTwywMKPR2 — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) December 31, 2025

Los aficionados del Saprissa verían con optimismo el regreso de Keylor Navas, luego de que perdieron la final del Apertura 2025 contra el Alajuelense por marcador global de 5-3.

Keylor Navas vería con buenos ojos volver a su país natal

Según información de Bolavip, Keylor Navas contemplaría la posibilidad de volver al Saprissa y poner fin a su carrera como futbolista con el club con el que debutó.

El portero originario de Pérez Zeledón, San José, estuvo en las filas del Monstruo hasta el 2010, año en el que comenzó su aventura en el balompié europeo con el Albacete.

Sin embargo, Keylor Navas ya está enfocado en la pretemporada con Pumas de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se pone en marcha el próximo 9 de enero. Los felinos debutan dos días después como locales contra el Querétaro.

El desempeño de Keylor Navas con Pumas

Keylor Navas fue uno de los refuerzos de Pumas para el Apertura 2025, por lo que el Clausura 2026 será su segundo torneo de la Liga MX con los del Pedregal.

El veterano portero costarricense debutó con los del Pedregal en la victoria por 2-0 sobre el Querétaro en la Jornada 3 del Apertura 2025.

Hasta el momento, Keylor Navas ha disputado 18 partidos oficiales con Pumas (16 de Liga MX y dos de Leagues Cup). El tico ha recibido 25 goles, y solamente dejó su portería inmaculada en tres de esos encuentros.

En su primer torneo con los de la UNAM, Keylor Navas no tuvo el éxito que esperaba, pues los dirigidos por Efraín Juárez fueron eliminados por el Pachuca en el play-in del Apertura 2025.

