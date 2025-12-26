¡OFICIAL! Pumas presume llegada de fichaje con experiencia en Europa para el Clausura 2026

Pumas hizo oficial el fichaje del mexicano Jordan Carrillo, quien de esta manera se convierte en el cuarto refuerzo de los auriazules para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El mediocampista de 24 años de edad tiene experiencia reciente en Europa, la cual se espera sea de ayuda para el conjunto universitario.

“Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro. ¡Bienvenido a Pumas, Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!💙💛“, fue el mensaje con el que los de la UNAM le dieron la bienvenida a Jordan Carrillo para el próximo certamen.

¡Bienvenido a Pumas Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!💙💛…

¿En qué equipo de Europa jugó el nuevo fichaje de Pumas?

El mediocampista mexicano Jordan Carrillo, alta de Pumas para el Clausura 2026, jugó en Europa en las Temporadas 2022-2023 y parte de la 2023-2024, en la que defendió la camiseta del Sporting de Gijón de la Segunda División de España.

El jugador originario de Culiacán, Sinaloa, regresó a México en enero del 2024 para reincorporarse a la plantilla de Santos Laguna, club con el que debutó profesionalmente el 22 de enero del 2020.

Jordan Carrillo registró un gol en 26 partidos oficiales durante su aventura europea con el Sporting de Gijón. Su tanto fue el 8 de abril del 2023 en el triunfo por 3-1 sobre Unión Deportiva Ibiza.

El mediocampista de 24 años de edad registró cuatro goles en 99 encuentros oficiales en sus dos etapas con Santos Laguna (2020-2022 y 2024-2025).

¿Cuáles son los otros refuerzos de Pumas para el Clausura 2026?

César Garza, Juninho, Tony Leone y Jordan Carrillo son hasta el momento los cuatro fichajes de Pumas de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

El mediocentro mexicano César Garza llega procedente de Europa, donde estuvo a préstamo con el Dundee FC. Por su parte, el delantero brasileño Juninho dejó las filas del Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, para fortalecer el ataque auriazul. El defensa mexicoestadounidense Tony Leone llegó al cuadro del Pedregal procedente del Monterrey.

Los Pumas debutan en el Clausura 2026 el próximo 11 de enero, cuando reciban en Ciudad Universitaria al Querétaro en actividad de la Jornada 1.

