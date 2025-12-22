Keylor Navas es captado en una exclusiva fiesta con Bad Bunny, mientras los Pumas entrenan para la Liga MX

Los conciertos de Bad Bunny no solamente fueron una fiesta para los asistentes, pues también se convirtió en un punto de reunión para famosos y personalidades en la famosa Casita que Benito pone en sus presentaciones. Entre los invitados en su más reciente concierto está el portero de los Pumas, Keylor Navas.

La Casita de Bad Bunny es un espacio en donde muchos famosos son captados bailando y disfrutando de los conciertos del artista de Puerto Rico. Los Pumas de la UNAM estuvieron bien representados con su portero y estrella Keylor Navas, así como el defensa Rubén Duarte.

El arquero tico ha estado entrenando con el Club Universidad en la pretemporada de la Liga MX. Navas no interrumpió ni mucho menos faltó a una práctica del club mexicano para estar en una de las fechas que Benito dio en el Estadio GNP. Además del cancerbero tico estuvo el defensa español Rubén Duarte, también elemento del conjunto felino.

Keylor Navas y Rubén Duarte vivieron en carne propia la mayor fiesta de la historia.



Los grandes con los grandes. 🐾👁️ pic.twitter.com/Vmm4mJfU2r — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) December 22, 2025

Tanto Navas como Duarte se encuentran preparando el siguiente campeonato de los Pumas en la Liga MX. El conjunto que comanda Efraín Juárez debe dejar una mejor impresión que lo hecho en el Apertura 2025, en donde fueron eliminados en el repechaje ante los Tuzos del Pachuca.

Pumas presenta a sus refuerzos para el Clausura 2026

Juninho, delantero brasileño, fue anunciado por Pumas como flamante refuerzo del equipo universitario en el ataque para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, convirtiéndose en la primera alta de la entidad capitalina de cara a la próxima temporada del futbol mexicano.

El ariete sudamericano llega a las filas auriazules procedente del Flamengo, equipo con el que apenas en noviembre conquistó el título de la Copa Libertadores, además de que también ganó el Brasileirao.

La ofensiva ha sido todo un dolor de cabeza para Pumas en los últimos torneos, y el Apertura 2025 fue clara muestra de ello luego de que Guillermo Martínez y José Juan Macías quedaron fuera de circulación a causa de lesiones.

Además de Juninho, los Pumas amarraron a los jugadores César Garza y Tony Leone, quienes llegan de Rayados del Monterrey para apuntalar el mediocampo y la defensa universitaria.

aar