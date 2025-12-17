¡OFICIAL! La superbomba de Pumas llega desde Europa y es un mediocampista con experiencia mundialista

Los Pumas ya iniciaron sus movimientos en el mercado de fichajes y este miércoles anunciaron a su primer refuerzo de cara al Clausura 2026, un mediocampista mexicano que viene desde Europa y tuvo una gran participación en la Copa del Mundo Sub-20 en Chile con la Selección Mexicana.

El Club Universidad anunció en su cuenta de X el arribo de César Garza, el mediocentro mexicano de 20 años que llega en calidad de préstamo desde el Monterrey, pero que acaba de terminar su etapa con el Dundee FC, equipo de la primera división de Escocia.

César Garza es un joven futbolista mexicano que tiene mucha proyección a futuro, pues en el Mundial Sub-20 demostró sus capacidades para manejar el mediocampo, además de que estuvo un año adquiriendo experiencia en el viejo continente, y llegó el momento de que lo demuestre en la Liga MX con los auriazules.

¡Bienvenido César Garza a Pumas! Luces muy bien de azul y oro, tus nuevos colores, que debes portar con garra y mucho orgullo 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/5As4NgKFuV — PUMAS (@PumasMX) December 18, 2025

¿Cómo le fue a César Garza en Europa con el Dundee FC?

César Garza llegó al Dundee FC en enero del 2025 a calidad de préstamo desde el Monterrey, con la proyección de que el mediocampista mexicano logrará afianzarse en el viejo continente y poder quedarse en Europa por un largo tiempo.

Sin embargo, el jugador de 20 años solo participó en 16 partidos durante todo el año con el equipo de Escocia, no logró anotar ni dar asistencia en los cotejos que tuvo minutos, además de que César Garza no ha debutado formalmente en la Primera División de México.

Será con los Pumas el equipo con el que el jugador que pertenece a Monterrey tenga su primera aventura en la Liga MX, además de que podrá tomar experiencia de esta nueva etapa en su carrera, pues también llega como préstamo al equipo de Efraín Juárez.

Segundo día de la pretemporada en Acapulco, se corrió, se trabajó con balón y se mostró la determinación de este equipo en cada ejercicio realizado ⚽️🔥🏃‍♂️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/5CGupMrN8J — PUMAS (@PumasMX) December 17, 2025

¿Cuándo podría debutar César Garza con los Pumas?

Los Pumas ya se encuentran realizando su pretemporada de cara al Clausura 2026 y César Garza ya está a horas de integrarse al grupo para comenzar a entrenar con su nuevo equipo en la Liga MX.

El mediocampista mexicano tendrá que ponerse a punto para el inicio de la nueva campaña en el futbol mexicano; será el domingo 11 de enero del 2026 cuando los auriazules reciban al Querétaro en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para la Jornada 1 del Clausura 2026.

Será en esa fecha cuando el futbolista proveniente de Europa pueda tener sus primeros minutos con la camiseta azul y oro, además de realizar formalmente su debut en la Primera División del balompié azteca.

DCO