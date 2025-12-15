Aaron Ramsey no se guardó nada y le echó toda la culpa a Pumas de lo sucedido; “una decepción”

La novela entre los Pumas de la UNAM y Aaron Ramsey sigue dando de qué hablar, pues el jugador galés lanzó un mensaje en donde culpa al club felino de su poca actividad y de su repentina salida del equipo, lo que provocó que dejara México y regresara a Europa.

Ramsey estuvo menos de un semestre con los Pumas, pues antes del final del torneo regular ya no formaba parte del equipo. El mediocampista europeo jugó tan solo seis partidos con el Club Universidad, anotó un gol (vs Atlas) y se fue, pero no sin decir que su contrato fue rescindido.

“Quisiera agradecer al pueblo mexicano por su amabilidad y generosidad, por hacernos sentir tan bienvenidos a mí y a mi familia en la Ciudad de México”, empieza el mensaje de Ramsey, quien asegura que estaba listo para jugar después de recuperarse de su lesión, pero para su sorpresa su contrato había sido cancelado.

“También quiero agradecer enormemente al entrenador, al cuerpo técnico y, en especial, al personal médico por ayudarme en un momento difícil con las lesiones. Sin embargo, con su ayuda y mucho trabajo, estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas”, sigue.

Ramsey dice que Pumas rescindió su contrato

El jugador, ex de clubes como Juventus, Arsenal y más, se ausentó unos partidos pues no estaba bien físicamente, acarreando problemas de lesiones. Pero cuando se recuperó, los Pumas ya no contaban con él y decidió regresar a Gales junto con toda su familia.

“Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción. Por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales. Gracias de nuevo por todo el apoyo durante el tiempo que pasamos en México. Es un lugar hermoso y sin duda volveremos a visitarlo pronto”, termina el mensaje.

El mensaje de Ramsey no fue bien recibido por la afición de los Pumas, pues no olvidan que, según reportes de medios nacionales, el mediocampista se ausentó un par de semanas de los entrenamientos debido al tema extra cancha que vivió con su mascota.

Su mascota Halo, una perrita de raza Beagle, fue extraviada por cuidadores en Guanajuato. “También como te vas a ausentar muchos días, se le llama profesionalismo, por qué no mencionas eso?”, es uno de los tantos mensajes que recibió el futbolista en su mensaje de despedida.

aar