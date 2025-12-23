¡BOMBA EN CU! Pumas sorprende a todos con un fichaje que nadie veía venir

Los Pumas de la UNAM siguen moviendo sus piezas y reforzándose de cara al Torneo Clausura 2026. El conjunto universitario está a nada de hacer oficial la llegada de un nuevo jugador, que sorprendió a los aficionados. De acuerdo a medios nacionales, Jordan Carrillo Rodríguez está a una firma de ser elemento felino.

Carrillo sería el cuarto refuerzo del Club Universidad para el siguiente certamen del futbol mexicano. Llega procedente del Santos Laguna. El extremo de 24 años firmaría por un año a préstamo con opción de compra. De acuerdo con el insider César Merlo “va todo más que encaminado para que se sume al equipo dirigido por Efraín Juárez”.

Jordan Carrillo ya tuvo experiencia en el futbol de Europa, pues jugó en el Sporting de Gijón, en España. Lo curioso es que el debut del futbolista fue en la Copa MX, en enero 2020, ante los Pumas, en una victoria 4-2 ante los Pumas.

El primer juego de Carrillo en la Liga MX se dio en julio del 2020 ante Cruz Azul. El extremo destacó por su juego rápido, su desequilibrio. Se ganó minutos en un equipo que no le fue de lo mejor en el plano colectivo, pero individualmente hasta se fue a jugar al balompié español.

Carrillo no sería el último refuerzo de los Pumas para el Clausura 2026, pues siguen analizando a varios jugadores. Entre ellos el paraguayo Ronaldo Martínez de Platense de Argentina, que aunque su fichaje se enfrió un poco, no significa que no se puedan encaminar de nuevo y aterrizar en el Pedregal.

¿Cuáles son los otros refuerzos de los Pumas?

Los Pumas presentaron al delantero brasileño Juninho como flamante refuerzo del equipo universitario en el ataque para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, convirtiéndose en la primera alta de la entidad capitalina de cara a la próxima temporada del futbol mexicano.

El ariete sudamericano llega a las filas auriazules procedente del Flamengo, equipo con el que apenas en noviembre conquistó el título de la Copa Libertadores, además de que también ganó el Brasileirao.

La ofensiva ha sido todo un dolor de cabeza para Pumas en los últimos torneos, y el Apertura 2025 fue clara muestra de ello luego de que Guillermo Martínez y José Juan Macías quedaron fuera de circulación a causa de lesiones.

Además de Juninho, los Pumas amarraron a los jugadores César Garza y Tony Leone, quienes llegan de Rayados del Monterrey para apuntalar el mediocampo y la defensa universitaria. Futbolistas jóvenes que darán intensidad al club capitalino.

