Aficionados exhiben a Místico por portarse grosero con los fans durante un evento (VIDEO)

Místico fue acusado por algunos fans de tener una mala actitud con ellos y de gestos groseros.

El legendario luchador mexicano Místico está en el ojo del huracán luego de que algunos de sus fans se quejaron de que se portó grosero y poco amable con ellos durante un evento, por lo que en las redes sociales externaron su molestia con la actitud del Príncipe de Oro y Plata.

Una de las seguidoras de Místico compartió en sus redes sociales su desilusión con el gladiador luego de que éste último no permitió que le enseñara las uñas que se arregló en su honor, ni el tatuaje que se hizo con “La Mística”, su llave especial.

Eso no fue todo, pues esta misma aficionada reveló que el Príncipe de Oro y Plata tampoco accedió a una solicitud de grabarle un video corto o mandar un saludo, argumentando su negativa a temas relacionados con derechos de autor.

Fan revela que Místico lo ignoró por completo

Otro fiel admirador de Místico reconoció que terminó muy decepcionado del legendario luchador después de que lo ignoró todo el tiempo mientras se tomo una fotografía con él.

Este aficionado indicó que intentó saludar dos veces al esteta, pero que en ambas ocasiones lo dejó con la mano estirada, además de que también hizo énfasis en la mala actitud que tuvo el gladiador con él al darle un autógrafo, motivo por el cual terminó sorprendido de manera negativa.

“No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes”, fue la frase de la película “Los increíbles”, de Pixar, con la que el fan de Místico culminó su grabación.

Exdiputada también comparte mala experiencia con Místico

Nayeli Salvatori, exdiputada federal, también compartió en redes sociales el mal momento que tuvo con Místico, a quien su hijo admira. Comentó que el reconocido luchador se volteó cuando le pidió un saludo para su vástago.

“Mi hijo, Mario, ama a los luchadores, ama la luche libre y yo estaba en un evento, había varios luchadores y les pedí de favor que, si podían mandarle un saludo, nada más, todos se voltearon, solo dos me siguieron la corriente, pero Místico se volteó. No seas mamón, sólo quería un saludo, si no te gusta la gente no salgas de tu casa. Que mi hijo te admire ni modo. Estoy enojada contigo, Místico”, dijo la exdiputada acerca de ese episodio.

Las experiencias de estos aficionados con Místico dividieron opiniones, pues algunos aficionados criticaron la actitud del Príncipe de Oro y Plata, pero otros salieron en su defensa al asegurar que el gladiador protege su trabajo e imagen.

