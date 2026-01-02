Pumas define su refuerzo estrella y Efraín Juárez tendría la última palabra para contratar a su BOMBA

El mercado de fichajes en la Liga MX está lejos de terminar y uno de los equipos que busca seguir reforzándose son los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estarían en una encrucijada, pues se debaten entre los servicios de dos delanteros prometedores que podrían ser la bomba del Torneo Clausura 2026; Nicolás Ibáñez y Ronaldo Martínez.

De acuerdo con información de medios nacionales e internacionales, en Cantera sonarían los nombres de estos dos arietes, cada uno con cualidades diferentes, pero que serían el ‘9’ que la afición y Efraín Juárez tanto ha esperado. Solo uno de ellos llegaría al Club Universidad y la decisión no está tomada.

Según César Merlo, el insider más famoso del mercado de fichajes en América Latina, los Pumas pueden pagar lo que el club argentino Platense pide por el delantero paraguayo Ronaldo Martinez, quien estaría dispuesto a venir a la Liga MX, por lo que este movimiento quedaría en manos de Efraín Juárez.

Por otro lado, en la órbita de los Universitarios también se encuentra Nicolás Ibáñez, quien podría salir de los Tigres. La experiencia del delantero argentino lo harían el ideal para cubrir el eje del ataque auriazul, que quedó expuesto por las lesiones de José Juan Macías y de Guillermo Martínez.

Nico Ibáñez es un ‘9′ probado en el futbol mexicano, aunque en el torne que terminó tan solo logró cuatro goles. En toda su estancia con los Tigres de la UANL, tiene 31 tantos, 10 asistencias en 139 cotejos disputados.

¿Por qué Pumas necesita un ‘9′?

Si bien los Pumas ya hicieron una contratación en la delantera, no se ha llenado el puesto de un ‘9′. El equipo capitalino cerró la llegada del delantero brasileño Juninho, quien llega del Flamengo, equipo con el que ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao.

El tema con Juninho es que es un jugador que parece estar más cómodo en los extremos, llevando el balón por las bandas, por lo que Pumas necesita que el puesto de centro delantero sea ocupado lo más pronto posible.

