¡Se lo roban a Pumas! Sebastián Córdova tiene un nuevo e inesperado destino en la Liga MX

Se cayó la llegada de Sebastián Córdova a Pumas para el Clausura 2026.

La llegada de Sebastián Córdova a Pumas tras su salida de Tigres era inminente. Pero la situación del mexicano cambió y todo parece indicar que su próximo equipo en la Liga MX es el Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano, lo que consiguió tras vencer precisamente a los de la UANL en la final del Apertura 2025.

El mediocampista de 28 años apuntalará la plantilla de los Diablos Rojos, que en el Torneo Clausura 2026 irán en busca del tricampeonato. El periodista argentino César Luis Merlo fue el encargado de dar a conocer esta información.

“Es un hecho. Los Diablos Rojos del Toluca actuales bicampeones de la Liga MX han cerrado el fichaje de Sebastián Córdova por lo que gozarán de sus servicios de cara al nuevo Torneo Clausura 2026″, indicó al respecto César Luis Merlo.

¿Sebastián Córdova le hizo el feo a Pumas?

Todo parece indicar que Sebastián Córdova no quiso irse a Pumas tras finalizar su contrato con Tigres, equipo en el que militaba desde el Torneo Clausura 2022.

Se desconoce el motivo, pero una fuerte razón para que el mediocampista mexicano no quisiera unirse a la plantilla auriazul se debería a su pasado azulcrema, pues se formó futbolista con el América, el rival acérrimo de los del Pedregal.

¿Cuándo debutará Sebastián Córdova con el bicampeón de la Liga MX?

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se pone en marcha el próximo 9 de enero y el Toluca debuta un día después, el sábado 10, cuando visite el Estadio BBVA para medir fuerzas ante el Monterrey en duelo correspondiente a la Jornada 1.

Sebastián Córdova podría debutar en ese encuentro como nuevo futbolista de los Diablos Rojos, que bajo la dirección técnica del argentino Antonio Mohamed han vuelto a los primeros planos del balompié nacional.

Todos los goles de Sexbastián en aquella inolvidable liguilla del Clausura 2023.



Gol en repechache.

Gol en cuartos de final ida.

Gol en cuartos de final vuelta.

Gol en semifinal ida.

Gol en semifinal vuelta.

Gol en final de vuelta.



La octava, toda suya. pic.twitter.com/c9o3TrVwNp — MAG (@migangelgarzam) December 22, 2025

Sebastián Córdova, pieza clave en el último título de Tigres

El mexicano Sebastián Córdova fue un futbolista clave en el título más reciente de los Tigres en la Liga MX, el correspondiente al Torneo Clausura 2023.

El nacido en Aguascalientes marcó seis goles en la postemporada de aquella campaña, el más recordado de ellos en la final de vuelta contra las Chivas, que dejaron escapar una ventaja de 2-0 sobre los de la UANL.

Sebastián Córdova también anotó en el repechaje contra Puebla, y en los dos duelos de cuartos de final y semifinales ante Toluca y Monterrey, de manera respectiva.

EVG