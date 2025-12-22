¡Oficial! Tigres anuncia la salida de Sebastián Córdova ¿su nuevo destino en la Liga MX está en la capital?

De manera oficial los Tigres anunciaron la salida de Sebastián Córdova, quien luego de muchas especulaciones termina su ciclo en la institución regiomontana. El mediocampista es la segunda baja de la UANL para el siguiente torneo.

Córdova no tuvo muchos minutos con los Tigres en el Torneo Apertura 2025. Incluso no fue convocado a la final ante los Diablos Rojos del Toluca. Pese a no tener molestias físicas ni lesiones, el jugador no fue tomado en cuenta por Guido Pizarro para estar en el duelo por el título.

💛 Gracias por tu magia y por las alegrías, Sebastián. pic.twitter.com/DrUJMnClcM — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 22, 2025

En este semestre Francisco Sebastián Córdova jugó tan solo seis partidos para un total de 147 minutos. En total, el futbolista disputó 159 partidos oficiales con los Tigres, aportó 24 goles y 18 asistencias, cerrando su etapa en el equipo.

Córdova tuvo grandes momentos en los Tigres, pero su mejor recuerdo será sin duda la Liguilla en el Clausura 2023, cuando se colgó al equipo en hombros con seis goles durante la fase final, llegando al duelo por el título ante las Chivas, en donde los Incomparables se quedaron con el título.

¿Dónde seguirá Córdova su carrera?

El futuro de Sebastián Córdova en los Tigres terminó, con lo que surge la duda de en dónde seguirá la carrera del mediocampista mexicano y todo apunta a que será en la Ciudad de México, aunque no se sabe cuál de todos los clubes.

Sin embargo, son los Pumas de la UNAM los que llevan la ventaja. De acuerdo con Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes, el Club Universidad está muy cerca de a Sebastián Córdova, quien estaría siendo seguido por América, Chivas, Monterrey, Cruz Azul y en el extranjero por LA Galaxy y el Inter Miami de la MLS.

Al momento no hay nada seguro sobre la llegada de Sebastián Córdova a los Pumas, pero falta tiempo para el inicio del campeonato mexicano y con la recién salida del jugador de Tigres podría ser cuestión de tiempo para que el conjunto azul y oro cierre el fichaje.

Pero no se puede descartar al América, que buscaría el regreso de su canterano, quien brilló con la casaca azulcrema en los inicios de su carrera. Además, en la CDMX La Máquina podría ser otro de los destinos de Córdova, quien tiene picos muy altos de rendimiento.

aar.