Futbol americano

Buccaneers vence a Panthers y espera derrota de Falcons para clasificar a los playoffs de la NFL

Los Buccaneers derrotaron 16-14 a los Panthers, pero Tampa Bay necesita que los Falcons pierdan para asegurar su clasificación a los playoffs de la NFL

Buccaneers sueña con los playoffs de la NFL tras su victoria sobre los Panthers.
Buccaneers sueña con los playoffs de la NFL tras su victoria sobre los Panthers. Foto: AP
Por:
Enrique Villanueva

Los Tampa Bay Buccaneers derrotaron 16-14 a los Carolina Panthers en la Semana 18 de la NFL, resultado con el que se pusieron a un paso de clasificar a los playoffs, pero deben esperar una derrota de los Atlanta Falcons el domingo.

Los Bucs necesitaban ganar en el duelo celebrado en el Raymond James Stadium. Pero el triunfo no es suficiente para convertirse en los último clasificados de la Conferencia Nacional a la postemporada de la NFL.

Los Tampa Bay Buccaneers necesitan que los Atlanta Falcons caigan el domingo ante los New Orleans Santis para asegurar su lugar en los playoffs. Si los Falcons se imponen a los Saints, los Panthers serán los últimos clasificados a la postemporada en la Conferencia Nacional.

TE RECOMENDAMOS:
El Cruz Azul busca acomodar a un jugador que todavía tiene contrato con el club.
Liga MX

Cruz Azul buscó por todos lados deshacerse de él, su nuevo equipo ya no lo quiere y ahora regresa a La Máquina

Panthers reacciona en los últimos minutos

Un touchdown de Jalen Coker le puso dramatismo a los últimos minutos del encuentro y puso a sólo dos puntos de empatar el partido a los Panthers.

A falta de 2 minutos y 25 minutos en el reloj, Jalen Coker anotó a pase de Bryce Young para que Carolina se metiera de lleno al partido en el Raymond James Stadium.

Pero el tiempo ya no les alcanzó a los Panthers, que tienen sus esperanzas puestas en los Falcons para obtener el último boleto a los playoffs en la Conferencia Nacional.

El Sur de la Conferencia Nacional de la NFL sigue sin dueño

El triunfo de los Buccaneers sobre los Panthers también impidió que este sábado se conociera al campeón del Sur de la Conferencia Nacional de la NFL.

Carolina hubiera asegurado el título con una victoria. Los Panthers asegurarían el primer lugar en la división si los Falcons vencen a los Saints.

Si Nueva Orleans supera a Atlanta, los Buccaneers serían los nuevos campeones del Sur de la Conferencia Nacional, y disputarían la postemporada, que comienza el próximo 10 de enero.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Jugadores del Barcelona celebran un gol contra el Espanyol.
Futbol internacional

Barcelona comienza el 2026 con victoria sobre Espanyol en el derbi catalán (VIDEO)