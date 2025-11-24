San Francisco 49ers derrota a Panthers en casa para sumar su octava victoria en la NFL

San Francisco recibió en casa a los Carolina Panthers para disputar el Monday Night Football de la Semana 12 de la NFL, un encuentro de pocos puntos en el marcador, pues terminó 20-9 a favor de los locales, pero los 49ers se acercan cada vez más a la postemporada.

El primer cuarto del encuentro solo tuvo una anotación; fue Jauan Jennings, quien llegó hasta las diagonales para poner los primeros tres puntos a favor del equipo de Kyle Shanahan y, con el punto extra de Matt Gay, se fueron 7-0 arriba con seis minutos en el reloj.

Los 49ers llevan una marca de 8-4 y son el sexto mejor equipo de la Conferencia Nacional, por encima de Detroit Lions, franquicia que suma siete partidos ganados en lo que va de la temporada.

La respuesta por parte de los Panthers llegó hasta el segundo episodio, cuando Ryan Fitzgerald logró un gol de campo para recortar distancia en el marcador a cuatro puntos, sin embargo, un minuto más tarde Matt Gay volvió a poner a San Francisco a siete unidades del conjunto visitante.

Fue una noche bastante gris para el novato de tercer año Bryce Young, pues logró 18 pases completos en 29 intentos, 169 yardas, solo una anotación y sufrió dos intercepciones en el juego, las cuales ayudaron a San Francisco a evitar que Carolina consiguiera puntos en el encuentro.

Christian McCaffrey llegó hasta la zona de anotación en el tercer cuarto con cuatro minutos por jugar, para lograr el segundo touchdown de la noche para los 49ers y que la ventaja sobre los Panthers fuera de 14 puntos, con la unidad extra de Matt Gay.

Tetairoa McMillan consiguió la primera anotación de Carolina Panthers en el cotejo; sin embargo, no lograron aprovechar los puntos extra para recortar la distancia con San Francisco, así que para el último cuarto Matt Gay logró un gol de campo para poner cifras definitivas en el tablero de 20-9.

San Francisco suma su segunda victoria al hilo; la anterior fue ante los Cardinals por marcador de 41-22. Ahora los pupilos de Kyle Shanahan se preparan para medirse ante los Browns el próximo domingo 30 de noviembre.

Por su parte, los Panthers tendrán que visitar a uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional, Los Ángeles Rams, franquicia que lleva una marca de 9-2 en la campaña y no pierde un encuentro desde hace seis semanas.

